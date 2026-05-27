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Así actúa el frente Seis de Diciembre, la célula del ELN tras el atentado a base militar de La Guajira

La estructura terrorista se formó en los años 80 en la Sierra Nevada de Santa Marta. El año pasado instaló un carrobomba que dejó dos muertos.

  • Esta es la volqueta que usaron los terroristas, con rampas artesanales para lanzar los cilindros-bomba contra la guarnición militar en Riohacha. IMAGEN TOMADA DE VIDEO DEL EJÉRCITO.
    Esta es la volqueta que usaron los terroristas, con rampas artesanales para lanzar los cilindros-bomba contra la guarnición militar en Riohacha. IMAGEN TOMADA DE VIDEO DEL EJÉRCITO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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Las Fuerzas Militares señalaron al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como el responsable del atentado terrorista contra el batallón de infantería mecanizada Cartagena, ubicado en La Guajira, y apuntaron específicamente a una de sus células terroristas: el autodenominado frente Seis de Diciembre.

Así lo informó este miércoles el general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional, tras condenar los hechos y recordar que en el ataque hubo 12 uniformados heridos.

El crimen sucedió en la madrugada, cuando los terroristas estacionaron una volqueta en cercanías a la base militar de Riohacha, con rampas acondicionadas para disparar cilindros-bomba.

Tres de ellos cayeron y explotaron en la guarnición, provocando destrozos en algunas edificaciones. La conflagración también afectó las fachadas de las casas vecinas.

De acuerdo con información consignada en los medios de propaganda del ELN, el frente Seis de Diciembre se formó en 1986, cuando algunos estudiantes de la Universidad del Atlántico empezaron su vida clandestina realizando tareas de sabotaje con bombas molotov.

En principio estuvieron concentrados en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Magdalena, y posteriormente se desplazaron hacia La Guajira, integrándose al Frente de Guerra Norte del ELN.

Su entrada al departamento fue por los sectores de Sabanas de Joaquina, Cerro el Lago y Sabanas de Manuela, en asocio con otros guerrilleros del Ejército Popular de Liberación (EPL), de acuerdo con el grupo insurgente.

Reclutaron jóvenes en Barranquilla y Santa Marta, y después en Riohacha, donde los armaron con fusiles hurtados a la Policía y el Ejército.

Desde entonces han concentrado sus acciones criminales en Riohacha, el municipio de Maicao y la Troncal del Caribe, bajo las órdenes de un cabecilla conocido con el mote de “Frey”.

Según un reporte del Departamento de Policía de La Guajira, el frente Seis de Diciembre estuvo involucrado en un atentado perpetrado el 20 de junio de 2025, contra el peaje de Alto Pino, en la vía que comunica a la capital guajira con Maicao.

Ese día detonaron un carrobomba que destruyó la caseta de cobros y mató a dos civiles: Liceth Orozco, quien trabajaba como recaudadora en el peaje; y Kerry Mercado Araújo, un operario de grúa de la empresa concesionaria de la vía.

Las autoridades ofrecieron $200 millones de pesos de recompensa para quien suministre información que ayude a identificar a los autores del ataque contra la base militar.

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