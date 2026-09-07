Militar colombiano de Legión Extranjera de Francia se fugó de secuestradores de Farc en Nariño

Ya se encuentra en libertad y bajo cuidados médicos, luego de un mes de secuestro, el militar colombiano adscrito a la Legión Extranjera de Francia que había sido raptado por las disidencias de las Farc en el departamento de Nariño.

Se trata de José Olger Melo Charry, a quien las autoridades custodian en un centro médico de Pasto, tras fugarse de los captores el miércoles pasado y acudir a un puesto policial al anochecer del sábado 5 de septiembre.

Miembros del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”), lo interceptaron el pasado 6 de agosto, cuando se desplazaba con una mujer por una vía del municipio de Cumbitara.

Su acompañante fue dejada en libertad horas después, mientras que Melo Charry quedó bajo la vigilancia del frente Franco Benavides.

El 30 de agosto siguiente, el EMC publicó un comunicado en internet, dirigido al gobierno de Francia, en el que aseguraba que el cabo Melo era un prisionero de guerra bajo su poder.