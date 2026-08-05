Fiscalía abrió indagación por audios de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer

La Fiscalía General abrió una indagación preliminar luego de que se conocieron una serie de audios en los que Eva Ferrer hace señalamientos contra la primera dama, Verónica Alcocer, y varios ciudadanos españoles cercanos a la Presidencia de la República.

En las grabaciones, Ferrer habla de un presunto manejo irregular de dinero en efectivo y de un supuesto direccionamiento de contratos públicos, hechos que ahora serán objeto de verificación por parte del ente investigador.

La Fiscalía busca establecer si las afirmaciones contenidas en los audios tienen sustento y si existen elementos que permitan determinar la posible comisión de conductas penales relacionadas con la contratación pública y el manejo de recursos.

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