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Fiscalía abrió indagación por audios de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer

La Fiscalía busca establecer si los hechos denunciados en los audios constituyen algún delito.

  • Eva Ferrer y Verónica Alcocer. Foto: redes sociales y Colprensa
    Eva Ferrer y Verónica Alcocer. Foto: redes sociales y Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Fiscalía General abrió una indagación preliminar luego de que se conocieron una serie de audios en los que Eva Ferrer hace señalamientos contra la primera dama, Verónica Alcocer, y varios ciudadanos españoles cercanos a la Presidencia de la República.

En las grabaciones, Ferrer habla de un presunto manejo irregular de dinero en efectivo y de un supuesto direccionamiento de contratos públicos, hechos que ahora serán objeto de verificación por parte del ente investigador.

La Fiscalía busca establecer si las afirmaciones contenidas en los audios tienen sustento y si existen elementos que permitan determinar la posible comisión de conductas penales relacionadas con la contratación pública y el manejo de recursos.

En desarrollo...

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