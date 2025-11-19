Primeras indagaciones por la costosa vida de Verónica Alcocer fuera del país: ¿la pagamos los colombianos?

La Primera Dama, Verónica Alcocer, no atraviesa un momento tranquilo después de que un medio sueco difundiera detalles sobre su presunta vida de lujos en Estocolmo. Las imágenes y reportes que circulan han reavivado dudas sobre el origen de los recursos que financian sus desplazamientos y actividades internacionales, así como la posible participación de fondos públicos en estos gastos, especialmente considerando que no recibe un salario oficial y que, hace pocas semanas, el presidente Gustavo Petro anunció que llevan varios años separados.
El diario Expressen, con sede en Suecia, relató que Alcocer habría participado en cenas costosas, fiestas privadas y clubes exclusivos, compartiendo incluso con empresarios y miembros de la alta sociedad local. La información coincide temporalmente con las sanciones impuestas por Estados Unidos tanto a ella como al presidente Gustavo Petro, en octubre pasado.
