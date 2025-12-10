Celebración del Día de Velitas por colombianos en Valencia, España, generó polémica: fueron interrumpidos por la policía

La masiva celebración de la tradicional Noche de las Velitas, fecha tradicional en Colombia, y organizada por cientos de colombianos en Valencia, encendió una intensa controversia social y digital entre la comunidad en España.
Le puede interesar: Trump lanzó dura advertencia a Petro y dijo que Colombia será “el siguiente” objetivo de EE. UU. después de Maduro
La magnitud del festejo y su difusión en redes sociales pusieron bajo escrutinio las costumbres y el comportamiento de la comunidad migrante colombiana en ese país. El episodio tuvo lugar en la noche del domingo 7 de diciembre en la Plaza de la Virgen.