El terrible maltrato que sufría perrita en Bogotá a manos de su cuidador

Tras la difusión de un video en el que se ve a un hombre golpeando brutalmente a su perrita, las autoridades rescataron a la mascota identificada como Samanta en el norte de Bogotá. El presunto maltratador fue grabado por las cámaras de seguridad del edificio mientras le propinaba patadas al animal de raza Golden. El hecho ocurrió en la localidad de Usaquén. Durante el operativo de rescate, la Policía Ambiental logró la aprehensión preventiva de la canina, tras el concepto desfavorable emitido por los veterinarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), quienes evidenciaron signos de agresión y maltrato.

Según informó el IDPYBA, el tenedor de la perrita se encontraba en un estado de alteración psicológica y emocional, lo que dificultó la diligencia. Además, se descubrió que el hombre convivía con dos gatos, los cuales intentó ocultar para evitar su valoración veterinaria. Aunque el instituto emitió un concepto desfavorable también para los felinos, su aprehensión no fue posible por la conducta del cuidador. “El presunto responsable del maltrato contó con acompañamiento de su abogado para el desarrollo de la diligencia”, informó el Instituto, que además confirmó que se iniciaron acciones penales ante el GELMA de la Fiscalía General de la Nación por los tres animales afectados. El IDPYBA aportará las pruebas necesarias ante las autoridades competentes, con el fin de obtener una orden de retiro para los dos gatos que permanecen bajo la custodia del hombre, y representará jurídicamente a los animales víctimas. Samanta, por su parte, será atendida por un equipo médico especializado para su rehabilitación y recuperación física y emocional.