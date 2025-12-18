x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Padre llevó una foto de su hijo, víctima del accidente de los estudiantes en Remedios, para que disfrutara a la distancia el clásico paisa

En medio del dolor por la pérdida, el padre de uno de los jóvenes, víctima del accidente de bus de estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, que se accidentó en Remedios, le hizo un homenaje llevándolo a su primer clásico paisa.

  • Matías Berrio, hincha de Nacional, y Mariana Galvis, su novia, hincha del DIM, fueron dos de las víctimas del accidente del bus de estudiantes que cobró la vida de 17 personas el pasado domingo en Remedios, Antioquia. FOTO: Captura video de redes sociales Win Sports
    Matías Berrio, hincha de Nacional, y Mariana Galvis, su novia, hincha del DIM, fueron dos de las víctimas del accidente del bus de estudiantes que cobró la vida de 17 personas el pasado domingo en Remedios, Antioquia. FOTO: Captura video de redes sociales Win Sports
  • Andres Roman en el momento del gol del triunfo para Nacional. FOTO: Camilo Suárez
    Andres Roman en el momento del gol del triunfo para Nacional. FOTO: Camilo Suárez
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

18 de diciembre de 2025
bookmark

Un poderoso acto de amor, de padre y nostalgia por los que ya no están se tomó la final de la Copa BetPlay 2025 en medio de los disturbios que empañaron la fiesta del fútbol en el estadio Atanasio Girardot.

Le puede interesar: “Gracias, porque siempre estuvieron ahí”: David Ospina a la hinchada de Nacional tras ganarle la copa al Medellín

En medio del título de Atlético Nacional, tras vencer 1-0 al DIM en el partido de vuelta, un padre de familia, en homenaje a su hijo fallecido en el reciente accidente de bus, en donde 16 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, llevó a Matías Berrio, hincha de Nacional, y Mariana Galvis, del DIM —novia y también víctima del siniestro— a ver por primera vez un clásico paisa.

Durante el video, grabado y publicado en redes sociales por Win Sports, este hombre relató que nunca había dejado ir a su hijo a un clásico paisa por lo que esto mismo implica en cuanto a la seguridad, tal y como quedó registrado en esta ocasión tras acabarse el partido.

Pero ahora, que ya no está Matías, expresó que quiso llevarlo a cumplir su sueño de estar en el máximo escenario de los antioqueños para que pudiera estar un clásico entre Medellín y Nacional, que lastimosamente terminó en una batalla campal entre hinchas.

Lastimosamente, el hijo de este hombre fue una de las 17 víctimas (16 estudiantes y el conductor) del terrible accidente ocurrido en una vía de Remedios, Antioquia, cuando venían desde de una excursión en Tolú (Sucre) por la culminación de sus estudios.

“Siempre quiso venir a un clásico y nunca lo dejé. Hoy (miércoles 17 de diciembre) le queríamos dar el homenaje de que viniera a un clásico pro primera vez ya de esta manera y vea... Ella era hincha del DIM y no peleaba, y este, estuvo hasta en la escuela de Nacional”, comenzó relatando el padre del Matías en el video.

“Él era muy hincha de Nacional, jugaba en Nacional, íbamos a los partidos, llevaban dos años de novios... entonces, se murieron juntos, los velamos juntos, los enterramos juntos. Si se puede vivir en convivencia, vea, dos niños, cada uno hincha de un equipo de Antioquia y vea, los traje pa que vieran esto y mire...”, concluyó este padre de familia, tras lo sucedido en el Atanasio.

Al final, en medio de una final desteñida por los fuertes disturbios entre hinchas de Medellín y Nacional, el club verde de la capital de Antioquia se llevó el título de la Copa BetPlay 2025 tras vencer a su rival de patio 1-0 con gol de Andrés Felipe Román al minuto 11 del primer tiempo.

Andres Roman en el momento del gol del triunfo para Nacional. FOTO: Camilo Suárez
Andres Roman en el momento del gol del triunfo para Nacional. FOTO: Camilo Suárez

Con este nuevo campeonato, el club dirigido por el entrenador Diego Arias sumó el trofeo número 37 a su vitrina, siendo este uno de los más importantes, por el contexto en que se desarrolló, una final contra Independiente Medellín.

También le puede interesar: “No fue un microsueño, la niña ya había llamado a decir que el bus venía fallando”: nueva versión del accidente donde murieron 16 estudiantes en Remedios

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida