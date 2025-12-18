Video | Padre llevó una foto de su hijo, víctima del accidente de los estudiantes en Remedios, para que disfrutara a la distancia el clásico paisa

Un poderoso acto de amor, de padre y nostalgia por los que ya no están se tomó la final de la Copa BetPlay 2025 en medio de los disturbios que empañaron la fiesta del fútbol en el estadio Atanasio Girardot.
Le puede interesar: “Gracias, porque siempre estuvieron ahí”: David Ospina a la hinchada de Nacional tras ganarle la copa al Medellín
En medio del título de Atlético Nacional, tras vencer 1-0 al DIM en el partido de vuelta, un padre de familia, en homenaje a su hijo fallecido en el reciente accidente de bus, en donde 16 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, llevó a Matías Berrio, hincha de Nacional, y Mariana Galvis, del DIM —novia y también víctima del siniestro— a ver por primera vez un clásico paisa.