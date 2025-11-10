Avanza el segundo juicio contra Nicolás Petro: radiografía de los 6 delitos que le imputaron

No hubo más largas ni dilaciones. Finalmente, este lunes la Fiscalía destapó las pruebas que tiene contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, a quien ayer durante una audiencia imputó por seis nuevos delitos. Lo anterior, no por el caso relacionado con las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de su padre, sino por presuntos hechos de corrupción cuando era diputado de la Asamblea del Atlántico.
Por estos hechos, mañana miércoles se reanudará la audiencia ante el Juzgado 14 de Garantías de Barranquilla y se definirá un asunto clave: si el dirigente estará o no en prisión de forma preventiva mientras avanza el juicio.
Según sustentó la fiscal del caso, Lucy Laborde, el proceso está marcado por presuntos hechos de corrupción con recursos destinados a adultos mayores en condición de vulnerabilidad.
Se trata de uno de los grupos poblaciones sobre los que su padre, el presidente Petro, ha creado una narrativa con consignas de “dignidad” y de “lucha contra la pobreza”. Sin embargo, ahora su hijo parece hacer lo contrario.
Para la Fiscalía, Petro Burgos participó de un supuesto “acuerdo corrupto” de la mano de funcionarios de la Gobernación del Atlántico; de Gustavo de la Ossa, representante legal de la Fundación Conciencia Social (FUCOSO); y hasta con su expareja, Day Vásquez.
“Este acuerdo corrupto consistía en una serie de contratos en la Gobernación a favor de la Fundación FUCOSO, con el propósito de apropiarse de recursos del ente departamental, entre tanto, una gran parte de estos, no eran usados para el objeto contractual que fue creado, sino para repartirse ilícitamente entre ustedes”, alertó Laborde.
Por todo esto, el hijo mayor del Presidente deberá responder ahora por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio. La fiscal Laborde pidió cárcel.
Para el abogado César Augusto Vargas, especialista en Derecho Penal y magíster en Criminología y Ejecución Penal, lo que se evidencia es un concurso heterogéneo de conductas punibles y, si bien aún es prematuro determinar a cuántos años de cárcel podría enfrentarse Petro Burgos en caso de ser hallado culpable, al menos serían 15 años de prisión.
“La tasación punitiva dependerá de que sea vencido en juicio y que se tengan las pruebas suficientes practicadas ante juez de conocimiento que indique mas allá de toda duda que es culpable y que así sea declarado en sentencia condenatoria. Es muy apresurado emitir un monto de pena toda vez que pueden presentarse figuras como los preacuerdos o principios de oportunidad y por tanto la pena bajaría considerablemente”, explicó a este diario.
A la espera de que continúe la audiencia de imputación de cargos este miércoles, EL COLOMBIANO presenta una radiografía de las pruebas y evidencias que tendría la Fiscalía para poner contra las cuerdas al hijo del primer mandatario. Estos son los hallazgos.