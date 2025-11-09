“Me sacaron de RTVC por defender mis derechos, me humillaron”: denuncia la periodista Cielo Reyes

A las denuncias por falta de garantías laborales, ambiente de censura y lista de vetos a políticos que no sean petristas, hay que sumarle otra por presunto maltrato laboral en el Sistema de Medios Públicos (RTVC), una entidad pública convertida en la caja de resonancia del Gobierno.
En esta entrega, EL COLOMBIANO revela otro testimonio de una persona que perdió su trabajo por atreverse a exponer presuntos maltratos y algunas situaciones que vuelven a encender las alarmas sobre lo que está sucediendo en el noticiero petrista al mando del polémico gerente Hollman Morris.
La periodista Cielo Esperanza Reyes Téllez relata, en diálogo con este diario, una situación de presunto acoso laboral “sistemático” que vivió por parte de Wílver Raíllo, subdirector de noticias de RTVC y Pablo Bastidas, director del noticiero los fines de semana.
Según Reyes, que cubría temas de Bogotá y cultura inicialmente, esos dos periodistas “me hicieron la vida imposible” en los 10 meses que fue contratista de esa entidad, lo que también habría sucedido con otros comunicadores. Las actitudes y desplantes con la periodista pasaron de la dinámica “normal” en una sala de redacción a subir el calibre en por lo menos dos oportunidades.
En una, Reyes narra que Bastidas le habría dicho delante de varios periodistas: “siento un odio por usted y no sé por qué”, lo que se tradujo en que “le empezó a coger rabia tenaz conmigo, hacía comentarios ofensivos y sarcásticos”. Además, dice, que “la cogieron contra mí, se volvió un tormento trabajar porque me hicieron sentir de todas las maneras que mi trabajo no valía, Pablo (Bastidas) me jodía por una cosa o por otra y varias personas ya se han quejado de él”.
Incluso, agrega la periodista, Bastidas utilizaba una especie de “chantaje emocional” porque el mismo día que dijo que la odiaba de la nada la felicitó.
Bastidas, como contó este periódico hace algunos meses, es uno de los hombres de confianza del gerente Morris porque trabajaron desde Canal Capital cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Hoy está repitiendo el modelo en el que se impone la línea del gerente, aún cuando eso signifique que no se puede llamar a quienes sean considerados enemigos de Morris o hayan tenido alguna controversia pública con él.
De hecho, la periodista Cielo Reyes recuerda que cubriendo la fuente de Bogotá, Bastidas habría ordenado explícitamente no cubrir ningún tema “positivo” del alcalde Carlos Fernando Galán como los avances en el Metro de la capital o que tampoco los periodistas podían entrevistar a personajes de partidos tradicionales como el Liberal y mucho menos de la oposición.
La lista de vetos es mucho más amplia y algunos lineamientos podrían considerarse censura. “Jennifer Pedraza, Daniel Briceño, Katherine Miranda y Angélica Lozano están vetadas. Cualquier político de centro o derecha que tenga críticas al Gobierno no se puede llamar. A Carlos Carrillo —director de la UNGRD— se pidió al día después del Consejo de Ministros que no lo tuviéramos porque estaba siendo crítico con lo ocurrido durante el consejo”, le había dicho a este diario una fuente en la pasada entrega.