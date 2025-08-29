x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Un muerto y dos capturados dejó balacera en Funza, Cundinamarca

Los tres hombres, de nacionalidad extranjera, al parecer, tenían planeado robar una finca del municipio. El Ejército interceptó el vehículo y fue entonces cuando se desató el cruce de disparos.

  • La balacera se desató en el sector de Provivienda, zona urbana de Funza. FOTO: Tomada de X @ColmundoRadio
    La balacera se desató en el sector de Provivienda, zona urbana de Funza. FOTO: Tomada de X @ColmundoRadio
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Un muerto, un herido y un capturado dejó una balacera en la madrugad de este viernes en el municipio de Funza, Cundinamarca.

Lea aquí: Niña de 11 años murió tras lanzarse de un bicitaxi sin frenos en Soacha, Cundinamarca

El hecho ocurrió sobre las 3:00 de la mañana en el sector de Provivienda luego de que uniformados de la Brigada 13 del Ejército interceptaron un vehículo en el que se desplazaban tres hombres de nacionalidad extranjera que, según información de inteligencia, advertía la presencia de un grupo sospechoso movilizándose hacia ese municipio. Los extranjeros, al parecer, habrían salido de Bogotá con la intención de robar una finca de la zona.

Cuando las autoridades detuvieron el vehículo tipo camioneta para hacer la verificación, sus ocupantes atacaron a tiros a los militares, desatando un cruce de disparos en plena vía pública.

Uno de los ocupantes del vehículo murió en medio de la confrontación, mientras que otro resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital del municipio y permanece bajo custodia de las autoridades. El tercer hombre fue reducido y capturado.

En la inspección del vehículo, los militares hallaron armas de fuego que, al parecer, serían utilizadas para el robo que tenían planeado ejecutar en Funza.

Siga leyendo: Captan momento en que osa andina y su cría pasaron por vía en Páramo de Cundinamarca

Las autoridades confirmaron que los tres hombres tenían antecedentes judiciales. El lugar de los hechos, Provivienda, permanece bajo custodia de la Policía y el Ejército.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida