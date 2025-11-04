x

Liberan a los dos soldados que habían sido secuestrados por segunda vez este martes en La Macarena, Meta

Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí fueron entregados a la Defensoría del Pueblo, que confirmó que ambos se encuentran en buen estado de salud.

  • Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí fueron liberados. FOTO: Defensoría del Pueblo
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

04 de noviembre de 2025
bookmark

Después de dos intentos por lograr la liberación de los soldados del Ejército Nacional, Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, finalmente en la noche de este martes se consiguió que fueran entregados con vida a la Defensoría del Pueblo, regional Caquetá.

Lea también: Volvieron a secuestrar a los soldados que fueron liberados en La Macarena, Meta

Una fotografía es la muestra de ello, puesto que se observa a los militares vistiendo ropa de civil y en compañía de dos funcionarios de la Defensoría, quienes informaron que los soldados se encuentran en buen estado de salud y en camino para reencontrarse con sus seres queridos.

Cabe recordar que González y Mina fueron retenidos nuevamente por un grupo de alrededor de 400 personas, pese a que ya se había hecho negociaciones para su liberación tras el primer secuestro ocurrido el lunes festivo. Sin embargo, cuando el Ejército se desplazaba al lugar para rescatarlos, miembros de la comunidad del sector los volvieron a retener.

“En horas de la tarde, cuando dos vehículos de la MAPP-OEA se dirigían a recoger a los soldados en el sitio establecido para su liberación, nos dimos cuenta de que la población civil volvió a secuestrar a nuestros uniformados”, explicó en su momento la institución, agregando que las víctimas fueron despojadas de sus armas, el uniforme y se los llevaron a un paraje desconocido.

Le puede interesar: Secuestradores le habrían entregado dos soldados a un párroco en la zona rural de La Macarena

Algunos informes de la Fiscalía General de la Nación indican que, en La Macarena (Meta), se han identificado grupos como los frentes 7, 40 y 62 de las disidencias de las Farc -con una presencia permanente en la zona-.

Del mismo modo, en mayo de 2024 las autoridades de ese departamento denunciaron que estos grupos armados ilegales habrían contribuido a la deforestación de al menos 9.000 hectáreas, debido a actividades como la siembra de coca y la minería ilegal.

Siga leyendo: Dos soldados fueron secuestrados tras una asonada de 400 personas en La Macarena, Meta

