x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ricardo Montaner anuncia conciertos en Colombia con su gira El último regreso

El artista se presentará en Bogotá y Bucaramanga el próximo año. Detalles de estos conciertos.

  • Ricardo Montaner tiene 68 años, hace cuatro años no viene a Medellín, que por ahora no está incluida en esta gira. FOTO Cortesía
    Ricardo Montaner tiene 68 años, hace cuatro años no viene a Medellín, que por ahora no está incluida en esta gira. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

04 de noviembre de 2025
bookmark

Para Ricardo Montaner, volver a los escenarios tras varios años de ausencia es toda una declaración de amor. Era un asunto pendiente y así lo manifestó en sus redes sociales: “Mi espera terminó, nos vemos en El último regreso, escribió, con un video que confirmaba que nunca se había alejado tanto de los escenarios: “Nunca pasa eso, siempre sabemos cuándo volvemos a tocar, siempre” y ahí llega una imagen con su hija Evaluna en la que ella le dice: “Canta pa’”.

“Un día me detuve... pero ya no puedo más”, precisó Montaner y con esto se confirma que una de las grandes voces de la música en español regresa, a sus 68 años a pararse en un show, a dar varios conciertos en una gira que –hasta ahora– 40 conciertos por Latinoamérica y Estados Unidos.

A Colombia llegará a Bogotá y Bucaramanga, el 9 y 11 de abril del próximo año, respectivamente. En la capital se presentará en el Movistar Arena y en Bucaramanga el Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones. “El reconocido cantautor promete dos noches inolvidables llenas de emoción, nostalgia y grandes éxitos”, confirman desde su equipo de trabajo.

Ya las entradas están en Preventa Movistar hasta el próximo jueves 6 de noviembre a las 9:59 a. m. en Tu Boleta o hasta agotar existencias. La venta general estará disponible a partir del 6 de octubre desde las 10:00 a. m. en www.tuboleta.com. Las boletas están entre $749.000 y $180.000.

Son más de 40 años de carrera, 25 álbumes de estudio (más recopilatorios) y una extensa lista de éxitos que han marcado varias generaciones. Eso traerá Ricardo Montaner en este regreso.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida