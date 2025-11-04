Presidente de Miss Universe tomó medidas contra directivo que agredió a la representante de México: “No permitiré que ninguna sea humillada”

Una fuerte polémica sacudió el certamen Miss Universe 2025 en Tailandia, luego de que el empresario y fundador de Miss Grand International (MGI), Nawat Itsaragrisil, agrediera verbalmente e intimidara públicamente a Fátima Bosch, representante de México, en medio de un evento oficial.
Según videos difundidos en redes sociales, Nawat le cuestionó a Bosch si no pensaba “publicar nada” para promocionar a Tailandia, y posteriormente le dijo: “Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca” e incluso llamó al personal de seguridad para retirarla del lugar.
El hecho que sucedió previo a la ceremonia de imposición de bandas de las candidatas generó indignación inmediata entre las delegadas e incluso de la actual reina universal Victoria Kjær, al punto de que la organización Miss Universe tomó medidas para distanciarse de MGI, un certamen tailandés que ha ganado popularidad en Asia y mantiene una relación de competencia con Miss Universe.