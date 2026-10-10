Radiografía a dos meses del terremoto en Colombia: $30 billones en pérdidas, 498 municipios golpeados y un fondo por definir

Dos meses después del devastador terremoto de 7.4 del pasado 10 de agosto, que se cumplen este sábado 10 de octubre, la magnitud de los daños materiales y el reto de la recuperación siguen marcando la agenda nacional. La emergencia afectó a un universo de 314.751 personas, correspondientes a 154.014 familias distribuidas en 481 municipios de 16 departamentos.
El recuento de afectaciones territoriales alcanza los 498 municipios con algún tipo de impacto, mientras el sector constructor proyecta que se requerirá la reconstrucción total de más de 30.000 viviendas y la reparación de al menos 170.000 más en las zonas golpeadas.
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