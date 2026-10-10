Radiografía a dos meses del terremoto en Colombia: $30 billones en pérdidas, 498 municipios golpeados y un fondo por definir

Dos meses después del devastador terremoto de 7.4 del pasado 10 de agosto, que se cumplen este sábado 10 de octubre, la magnitud de los daños materiales y el reto de la recuperación siguen marcando la agenda nacional. La emergencia afectó a un universo de 314.751 personas, correspondientes a 154.014 familias distribuidas en 481 municipios de 16 departamentos. El recuento de afectaciones territoriales alcanza los 498 municipios con algún tipo de impacto, mientras el sector constructor proyecta que se requerirá la reconstrucción total de más de 30.000 viviendas y la reparación de al menos 170.000 más en las zonas golpeadas. Le puede interesar: Así se calcularon los $30 billones en pérdidas que deja el terremoto en Colombia; la cifra podría aumentar

La creación del Fondo Milagro aún no logra despejar las dudas sobre cómo y cuándo se ejecutarán los recursos para levantar a los 498 municipios afectados. FOTO: Manuel Saldarriaga

Dimensionamiento de las pérdidas y costo de la reconstrucción

Las estimaciones preliminares sobre el costo físico del desastre calculan las pérdidas directas en $30 billones. De esta suma, $24,5 billones corresponden a edificaciones y $5,5 billones a infraestructura. Este cálculo fue elaborado mediante un modelo técnico enfocado en los daños directos sufridos en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, sin abarcar aún la totalidad de las pérdidas indirectas, la interrupción del comercio ni el impacto en el empleo. Por el lado del sector asegurador, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) reportó un primer consolidado de 10.465 reclamaciones por un valor estimado de $281.000 millones.

De estas solicitudes, 9.310 corresponden a seguros de daños sobre bienes inmuebles, mientras que el resto se distribuye entre coberturas de automóviles, riesgos laborales, salud y vida. En cuanto a la vulnerabilidad estructural del país, análisis técnicos de las autoridades especializadas y Fasecolda señalaron que cerca del 60 % de las edificaciones en Colombia presentan vulnerabilidad ante sismos. Según ellos, reforzar esta infraestructura existente demandaría inversiones de cientos de billones de pesos, en un contexto donde se ha advertido la falta de reforzamiento en un porcentaje elevado de clínicas y hospitales frente a la norma de sismorresistencia NSR-10.

El Fondo Milagro y el avance institucional de la reconstrucción

A raíz de toda esta situación, el Gobierno Nacional formalizó el Fondo Milagro mediante un contrato suscrito por el Ministerio de Hacienda para captar y dirigir los recursos requeridos en la reconstrucción. Este dinero se trasladará a este mecanismo a través de transferencias corrientes, habiéndose adicionado $624.000 millones al presupuesto de 2027 para su financiamiento. Para la administración de estos recursos, la Presidencia designó al antioqueño Jaime Andrés Uribe Tamayo como gerente del Fondo, apoyado por una cúpula empresarial en su Consejo Directivo. A pesar de la firma del contrato fiduciario, el proceso enfrenta incertidumbre debido a la falta de definición clara en los reglamentos operativos. Persisten dudas sobre la selección técnica de los proyectos, la llegada efectiva de fondos adicionales y los costos asociados al mantenimiento de la fiducia.

El presidente Abelardo de la Espriella eligió al antioqueño Jaime Andrés Uribe Tamayo como gerente del Fondo Milagro. FOTO: Julio César Herrera y Presidencia de la República

Iniciativas del sector privado en los territorios

Frente a las necesidades habitacionales, la Fundación Grupo Argos, en alianza con el cantante Nicky Jam y otros actores, puso en marcha un plan para la entrega de 1.000 viviendas sismorresistentes. Estas soluciones habitacionales tienen un costo de hasta $110 millones por unidad y un tiempo de ensamblaje de tres semanas una vez preparado el terreno. El plan de distribución geográfica contempla 500 viviendas para Chocó (en municipios como Quibdó, Unión Panamericana, Tadó, Atrato y Condoto), 235 para el Valle del Cauca (Argelia, El Águila y El Cairo), 100 para Risaralda (Dosquebradas), 100 para Caldas (Chinchiná), 40 para Quindío y 25 para Antioquia (repartidas entre Andes y Ciudad Bolívar). De esta manera, la primera casa de este programa fue entregada en el barrio Medrano de Quibdó.

Colombia se enfrenta al doble reto de salvaguardar su memoria cultural y corregir un modelo constructivo donde el 60 % de las edificaciones carece de protección sísmica. FOTO: Alcaldía de Cali

Afectación patrimonial en Antioquia y el Valle del Cauca

El sismo provocó severos daños en el patrimonio histórico y cultural del país, comprometiendo 40 bienes de interés cultural, de los cuales 22 sufrieron afectaciones graves, 13 medias y cinco leves. Asimismo, 39 iglesias y 12 de los 15 centros históricos resultaron con agrietamientos y deterioros. En Antioquia, el centro histórico de Jardín registró grietas, caídas de revoque y daños en fachadas, puertas y balcones tradicionales. La devastación en la infraestructura municipal también se evidencia en el departamento del Valle del Cauca. En Roldanillo, la magnitud de las fallas estructurales obliga a la demolición de la iglesia principal, la sede de la alcaldía y aproximadamente 500 viviendas.

Algunas de las edificaciones afectadas por el terremoto que son patrimonio cultural en Antioquia y Valle del Cauca. FOTO: Ministerio de Cultura

En otras localidades de ese departamento, como Buga y Zarzal, se reportaron víctimas mortales, heridos y daños extensos en hospitales y edificaciones públicas.

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