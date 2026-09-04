¿Por qué “Bendito Menor” no cayó durante el gobierno de Petro? Esto se sabe

La muerte de alias Bendito Menor, abatido en una casa de Riohacha junto con su pareja sentimental (‘La Bebecita’) y dos de sus escoltas, vuelve a poner bajo la lupa la pregunta que había quedado pendiente durante el gobierno de Gustavo Petro: ¿por qué nunca se produjo un golpe definitivo contra uno de los principales mandos criminales de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)?
La respuesta parece tenerla Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), quien en diálogo con EL COLOMBIANO no apunta a una ausencia de operaciones de la Fuerza Pública, sino a un proceso de “Paz Total” que se quedó atrapado entre la demora política, una negociación debilitada y la falta de un marco jurídico para lograr el sometimiento de esta estructura criminal.
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En medio de ese limbo, Naín Andrés Pérez Toncel consolidó su poder, se convirtió en uno de los hombres más buscados del Caribe y terminó cayendo bajo el gobierno de Abelardo De la Espriella, quien apenas semanas antes lo había señalado como un objetivo de alto valor.
El debate sobre por qué durante el gobierno de Gustavo Petro no prosperaron acciones definitivas contra alias Naín y la estructura criminal a la que pertenecía tiene, según el investigador Arias, más relación con las fallas de gestión, la lentitud institucional y los vacíos jurídicos de la llamada “Paz Total” que con una ausencia de operaciones de la Fuerza Pública.
De hecho, operaciones sí hubo, dice. “Lo que no se logró fue convertir esa presión operacional en un resultado definitivo contra uno de los mandos que terminó convirtiéndose en uno de los hombres más buscados de La Guajira”, dijo el experto.
Según Arias, los primeros acercamientos con las ACSN comenzaron tempranamente, en agosto de 2022. Sin embargo, la resolución que habilitaba un espacio exploratorio de diálogo solo llegó en 2024, casi dos años después.
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Ese retraso terminó dejando el proceso relegado dentro de la agenda del Gobierno, pese a que, de acuerdo con el investigador, el de las ACSN era uno de los procesos que mayores posibilidades tenía de desembocar en un sometimiento efectivo.
A esa demora se sumó otro problema: mientras otras estructuras involucradas en la “Paz Total” tenían equipos numerosos de negociadores y observadores, el Gobierno dejó el proceso con las ACSN prácticamente en manos de una sola persona, Mauricio Silva.
Su tarea era especialmente compleja: debía convencer a una organización armada de que el camino no era un acuerdo político de paz, sino un sometimiento a la justicia. Pero, según Arias, lo hizo sin un equipo institucional robusto que acompañara la negociación.
El tercer obstáculo fue quizá el más determinante: no existía un marco jurídico claro que permitiera establecer qué recibirían los integrantes de la estructura a cambio de su sometimiento, cuáles serían sus condiciones de reclusión y qué beneficios penales podrían obtener.
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Sin una herramienta concreta para ofrecerles una salida jurídica, el proceso quedó en un limbo. La mesa nunca llegó a consolidarse formalmente y la estructura terminó retomando plenamente sus actividades armadas.
En medio de ese escenario emergió con fuerza Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o “Bendito Menor”, un joven de 26 años oriundo de Agustín Codazzi, Cesar, que representa, según Arias, una nueva generación de mandos criminales.
Tras el operativo, el senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, dijo en diálogo con Semana que durante la administración de Petro las autoridades ya contaban con información de inteligencia sobre alias Bendito Menor, pero, a su juicio, no hubo voluntad política para ordenar una operación en su contra.
“Desde Gustavo Petro se tenían estas informaciones de inteligencia. Quiere decir que Gustavo Petro no quiso hacer ninguna de esas operaciones; quiere decir que Gustavo Petro se apadrinó con ellos. Esto solamente es intención política”, afirmó Rodríguez ante ese medio.
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