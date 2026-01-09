x

Atención: así quedaron pasajes de buses y del sistema metro en Medellín y el Valle de Aburrá para 2026

El ajuste técnico final se fijó en un promedio de 11,9%. Conozca los precios aquí.

Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 10 horas
bookmark

A partir del sábado, 10 de enero de 2026, entrarán en vigencia las nuevas tarifas del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA), luego de que el Área Metropolitana anunciara un ajuste técnico final del 11,9%, cifra que, según la entidad, se mantiene muy por debajo del aumento del 23,7% decretado para el salario mínimo en Colombia.

De acuerdo con el comunicado oficial, el incremento responde al impacto que tuvo el alza histórica del salario mínimo sobre los costos operativos del sistema, como combustible, mantenimiento y nómina. No obstante, las autoridades señalaron que no se trasladó la totalidad de estos costos a los usuarios, gracias a un esfuerzo conjunto entre la Alcaldía de Medellín y el Metro, que asumirán una parte significativa de la operación para evitar un golpe mayor al bolsillo de los ciudadanos.

Inicialmente, la Junta Metropolitana había proyectado un incremento promedio del 8,7% para los diferentes modos de transporte. No obstante, el nuevo panorama económico nacional, obligó a la junta a revisar dicha cifra para reajustar el aumento.

Fue necesario revisar y ajustar las tarifas de transporte público colectivo y masivo porque los precios de las canastas de costos se ven directamente afectados por esta alza tan importante del salario. Eso sin duda nos lleva a una revisión y ajuste de la tarifa del transporte público debido a que la tarifa está afectada por las nóminas de los conductores, por las prestaciones de servicio de quienes hacen los mantenimientos de los vehículos, de quienes los alistan y otra cantidad de insumos que directamente van ligados al salario mínimo”, explicó Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Le puede interesar: Por ahora, no sube el precio: en Bello se suspendió la resolución que establecía el aumento de pasajes de transporte público

¿Cómo quedaron los precios?

En el sistema de transporte masivo (Metro, tranvía, cables y Metroplús) el ajuste será en promedio del 12,1%. La tarifa para el usuario frecuente pasará de $3.430 a $3.820, mientras que el pasaje al portador quedará en $4.400. Por su parte, los estudiantes pagarán $1.600, los adultos mayores $3.330 y las personas en situación de discapacidad $2.720.

Atención: así quedaron pasajes de buses y del sistema metro en Medellín y el Valle de Aburrá para 2026

Para el transporte público colectivo metropolitano (buses y micros), el aumento en las rutas intermunicipales oscilará entre $300 y $550, dependiendo de la distancia. Municipios como Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa tendrán tarifas diferenciadas, que en algunos casos superan los $5.000.

Atención: así quedaron pasajes de buses y del sistema metro en Medellín y el Valle de Aburrá para 2026

Entérese: Bus de Medellín al aeropuerto de Rionegro sube a $20.000: así quedaron los pagos

En cuanto a las rutas integradas al SITVA, el incremento promedio será del 13,3%, con tarifas que varían según la cuenca, llegando hasta los $5.890 en rutas como Barbosa.

Atención: así quedaron pasajes de buses y del sistema metro en Medellín y el Valle de Aburrá para 2026

El Área Metropolitana afirmó que la actualización tarifaria busca garantizar la continuidad del servicio, la estabilidad laboral del sector y la seguridad de los usuarios, reiterando que el ciudadano sigue siendo el eje central de las decisiones en materia de movilidad.

Transporte público colectivo en Medellín

Las tarifas para el servicio de transporte público colectivo de pasajeros en las rutas urbanas de Medellín serán de $3.800 para buses y busetas, y de $3.900 para los microbuses.

“Responde a un análisis técnico riguroso, construido de manera concertada con los transportadores... reiteramos que esta medida prioriza el bienestar de los usuarios, la sostenibilidad del sistema y la transparencia”, indicó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

En San Cristóbal, los valores para rutas corregimentales quedaron en $3.800, mientras que las rutas veredales oscilan entre $3.200 y $3.750, dependiendo del trayecto y tipo de servicio.

En San Sebastián de Palmitas, el costo para los recorridos hacia el Centro de Medellín quedó en $5.150, y para trayectos interveredales en $3.800. En Santa Elena, los precios para recorridos entre el corregimiento y Medellín oscilan entre $4.500 y $5.600, mientras que las rutas veredales mantienen una tarifa de $3.700.

La Alcaldía de Medellín recordó que todos los vehículos del servicio de transporte público colectivo de pasajeros deberán portar un distintivo visible con el valor fijado.

