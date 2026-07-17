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Así fue la llegada del activista Beto Coral a Colombia tras ser deportado de EE. UU., ¿qué dijo Petro?

Coral, quien ha dicho que su arresto en Estados Unidos responde a una persecución política mientras su solicitud de asilo estaba pendiente, fue recibido por la canciller colombiana en su arribo.

  • El activista llegó al aeropuerto de Catam en la noche de este jueves. Foto: Redes sociales
    El activista llegó al aeropuerto de Catam en la noche de este jueves. Foto: Redes sociales
El Colombiano
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hace 3 horas
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Tras su retención en Estados Unidos hace unas semanas, el activista político Franklin Humberto Coral, conocido públicamente como Beto Coral, arribó este jueves a la capital colombiana tras haber sido deportado por las autoridades migratorias del país norteamericano.

A su llegada a la capital del país, Coral fue recibido en el aeropuerto del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Bogotá por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, en una jornada que marca el cierre de un tenso episodio que duró un mes desde su detención.

Coral permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras ser arrestado el pasado 16 de junio en el estado de Arizona.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), el activista permaneció en suelo estadounidense con el visado vencido, por lo que fue clasificado bajo la condición de estancia irregular.

Sin embargo, Coral sostiene que ingresó legalmente al país norteamericano en 2015 y que mantenía una solicitud formal de asilo político pendiente desde 2016, negando categóricamente haber cometido delitos en el país norteamericano.

Es más, Coral denunció que su arresto obedece a una persecución por sus opiniones sobre la política colombiana; una postura que fue respaldada por el presidente Gustavo Petro, quien ha calificado el hecho como persecución política y pidió la intervención de la Cancillería para acompañar el caso.

¿Fue Petro?

En un primer momento se esperó que el propio mandatario fuera quien recibiera al activista a su llegada al aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Pero esto no sucedió.

A su llegada al país, la canciller Rosa Villavicencio fue quien estuvo en el lugar y dijo: “he recibido a Beto Coral esta noche en el vuelo 77 de la FAC, junto a 76 colombianos deportados, entre ellos 11 niños y niñas. Los relatos del maltrato que reciben en los centros de detención me desgarran el alma. Hay que trabajar para un Nunca Mas”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que “ha llegado Beto Coral sin cadenas. Todo presidente que dirija este país debe saber que en política internacional lo primero es la comunidad colombiana o importa sus papeles en cada país”.

Además, refirmó su posición sobre el tema de tratos inhumanos: “Que no lleguen colombianas y colombianos decentes encadenados a Colombia”.

El regreso de Coral a Colombia ocurre en medio de una transición política y reaviva el debate sobre las políticas migratorias de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump frente a activistas políticos extranjeros.

Conozca: Beto Coral llegaría a Colombia deportado desde EE. UU., ¿Petro irá a recibirlo?

¿Por qué fue detenido ‘Beto’ Coral?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) detuvo en la tarde-noche del 16 de junio en Arizona al activista y excandidato al Congreso del Pacto Histórico.

Según El Reporte Coronell de Caracol Radio, uno de los agentes que lo arrestó le habría preguntado qué hizo, Coral dijo que “ha cumplido la ley” y el agente le habría dicho que su orden de arresto provendría del secretario de Estado Marco Rubio.

Según narró ese programa, los agentes que lo detuvieron le habrían dicho que sería trasladado a la prisión estatal de Florence, Arizona, de mínima seguridad, aunque Coral apelaría para ver si puede esperar una decisión de posible deportación en libertad.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué fue deportado Beto Coral de Estados Unidos a Colombia?
El activista político Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, fue deportado por las autoridades migratorias de Estados Unidos (ICE/DHS) tras ser detenido en Arizona el 16 de junio por haber permanecido en el país con la visa vencida (estancia irregular). Aunque Coral sostiene que ingresó legalmente en 2015 y mantenía una solicitud de asilo político desde 2016 sin cometer delitos, fue retornado a Bogotá en un vuelo con otros deportados colombianos.
¿Cómo fue el regreso de Beto Coral a Colombia y quiénes lo recibieron?
Beto Coral arribó a la capital colombiana a bordo del vuelo 77 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) junto a 76 connacionales deportados. A su llegada, fue recibido en el aeropuerto por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero. La canciller expresó su consternación por los relatos de maltrato denunciados en los centros de detención estadounidenses y enfatizó la necesidad de trabajar por un “Nunca Más”.
¿Qué estatus migratorio tenía Beto Coral y cuál era su situación legal en EE. UU.?
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Beto Coral se encontraba en condición de estancia irregular por vencimiento de su visado. Por su parte, el activista afirma que contaba con un proceso formal de asilo político en trámite desde 2016 y que su ingreso en 2015 se realizó de manera regular.
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