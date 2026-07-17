Expresidente Uribe sobre puja con De la Espriella: “Si el tigre va a rugir contra nosotros, como abejas, toca defendernos”

Tras la tensión por la presidencia del Senado, en la que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, respalda a Alfredo Deluque, desde el Centro Democrático impulsan la candidatura de Honoria Henríquez. El conflicto generado por esta disputa ha desatado controversia. Por ello, en una entrevista radial, el expresidente Álvaro Uribe afirmó: “Si el tigre va a rugir contra nosotros, nos toca proceder como las abejas”.

Sus declaraciones se dieron durante una entrevista con Caracol Radio, en la que también se abordó la posibilidad de una reunión con el jefe de Estado, Gustavo Petro, para atraer votos del Pacto Histórico. Sin embargo, el expresidente descartó esa opción.

Además, aseguró que la eventual elección del senador Henríquez, postulado por el Centro Democrático, “no representa ningún peligro para el gobierno entrante”.

Al ser consultado sobre la disputa por la presidencia del Senado y las diferencias que han surgido entre el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el Centro Democrático, el exmandatario expresó su preocupación por el futuro de su colectividad: “Está bien que el tigre ruja para defender la patria, y ahí estamos nosotros, pero a mí me da miedo que rujan para que acaben este partido, como quieren hacerlo”.

Ante este escenario, enfatizó que a su colectividad le corresponde mantenerse firme y responder con trabajo constante dentro del Legislativo.

“Si el tigre va a rugir contra nosotros, a nosotros nos toca proceder como las abejas”, dijo Uribe.

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