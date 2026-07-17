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Expresidente Uribe sobre puja con De la Espriella: “Si el tigre va a rugir contra nosotros, como abejas, toca defendernos”

El líder natural del Centro Democrático ofreció garantías a todas las bancadas en una eventual presidencia del Senado de Honorio Henríquez. Además, volvió a criticar al senador de La U, Alfredo Deluque, amigo del presidente electo que va ganando el pulso.

  • La tensión por la elección de la presidencia del Senado entre el uribismo y el candidato respaldado por el presidente electo sigue creciendo. Foto: Colprensa.
    La tensión por la elección de la presidencia del Senado entre el uribismo y el candidato respaldado por el presidente electo sigue creciendo. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Tras la tensión por la presidencia del Senado, en la que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, respalda a Alfredo Deluque, desde el Centro Democrático impulsan la candidatura de Honoria Henríquez. El conflicto generado por esta disputa ha desatado controversia. Por ello, en una entrevista radial, el expresidente Álvaro Uribe afirmó: “Si el tigre va a rugir contra nosotros, nos toca proceder como las abejas”.

Sus declaraciones se dieron durante una entrevista con Caracol Radio, en la que también se abordó la posibilidad de una reunión con el jefe de Estado, Gustavo Petro, para atraer votos del Pacto Histórico. Sin embargo, el expresidente descartó esa opción.

Además, aseguró que la eventual elección del senador Henríquez, postulado por el Centro Democrático, “no representa ningún peligro para el gobierno entrante”.

Al ser consultado sobre la disputa por la presidencia del Senado y las diferencias que han surgido entre el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el Centro Democrático, el exmandatario expresó su preocupación por el futuro de su colectividad: “Está bien que el tigre ruja para defender la patria, y ahí estamos nosotros, pero a mí me da miedo que rujan para que acaben este partido, como quieren hacerlo”.

Ante este escenario, enfatizó que a su colectividad le corresponde mantenerse firme y responder con trabajo constante dentro del Legislativo.

“Si el tigre va a rugir contra nosotros, a nosotros nos toca proceder como las abejas”, dijo Uribe.

Conozca: ¿El Centro Democrático se quedaría sin presidencias del Congreso? Gobierno De la Espriella les puso rival en Cámara y Senado

Movidas y tensiones por las mesas directivas del Congreso

En cuanto a las negociaciones para definir la presidencia del Senado, el expresidente Uribe reveló que posee información sobre un supuesto encuentro entre la bancada del Pacto Histórico y el senador Alfredo Deluque. Según el expresidente, dicha reunión habría sido coordinada por la senadora guajira Martha Peralta, también de la misma región que Deluque.

Uribe cuestionó con dureza el posicionamiento del senador de La Guajira, recordando su cercanía con el oficialismo a través de su cuenta de X: “El tema va más allá: el senador Deluque votó varias reformas y recibió beneficios del Gobierno Petro (incluida la ley de Paz Total). ‘Extrema coherencia’ que le respondí al Presidente Electo cuando en un Podcast me preguntó por la acusación que nos hacían de extrema derecha”.

Por último, en la entrevista radial, el líder de este movimiento respaldó los señalamientos del representante a la Cámara electo, Daniel Briceño, respecto a la definición de la corporación baja y la llegada del congresista conservador Nicolás Barguil, coincidiendo en que “hoy la presidencia de la Cámara de Representantes queda en manos de Petro”.

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Antes, en un mensaje que compartió en su cuenta de X, el expresidente Uribe, aseguró que “Honorio Henríquez , candidato a la presidencia del Senado por el Centro Democrático, es una persona de diálogo, con una carrera probada en coherencia, transparencia y garantías para los demás”.

Y dijo que ya “ha sido primero y segundo vicepresidente del Senado, presidente y vicepresidente de la Comisión Séptima, sin que contra él haya quejas. Además, ha sido coherente en sus convicciones”.

Lea también: Así votaron a las reformas de Petro los congresistas Deluque y Barguil: ahora son las fichas de Abelardo para presidir el Congreso

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Álvaro Uribe sobre la disputa por la presidencia del Senado y Abelardo de la Espriella?
En entrevista con Caracol Radio, el expresidente Álvaro Uribe defendió la candidatura del senador Honorio Henríquez (Centro Democrático) a la presidencia del Senado y manifestó su preocupación por las presiones del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, a favor de Alfredo Deluque. Al ser consultado sobre las tensiones, Uribe afirmó que «si el tigre va a rugir contra nosotros, a nosotros nos toca proceder como las abejas», reiterando que el Centro Democrático se mantendrá firme y respondiendo con trabajo legislativo constante.
¿Por qué hay tensión entre el Centro Democrático y el presidente electo Abelardo de la Espriella?
La tensión surge por el pulso para definir la presidencia del Senado de la República. Mientras el presidente electo Abelardo de la Espriella respalda la postulación del senador Alfredo Deluque, el Centro Democrático promueve la candidatura de Honorio Henríquez. Uribe cuestionó los antecedentes de Deluque, señalando que votó reformas del gobierno saliente de Gustavo Petro y recibió beneficios de la Ley de Paz Total, advirtiendo además que la presidencia de la Cámara de Representantes quedó bajo influencia del oficialismo con la llegada de Nicolás Barguil.
¿Quién es Honorio Henríquez y qué trayectoria tiene para presidir el Senado?
Honorio Henríquez es senador de la República por el partido Centro Democrático. Ha ocupado en el Congreso los cargos de primer y segundo vicepresidente del Senado, así como la presidencia y vicepresidencia de la Comisión Séptima. Según la colectividad y el expresidente Álvaro Uribe, Henríquez cuenta con una trayectoria probada en coherencia, transparencia y garantías para todos los sectores políticos, por lo que su eventual elección no representa ningún peligro para el gobierno entrante.
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