Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Quién es Nicolás Gallo, el árbitro AVAR colombiano de la final en el Mundial de Norteamérica?

Durante la competencia que llega a su fin este domingo, el silbato nacional ha estado en 13 compromisos con su función de video análisis.

  • Nicolás Gallo el árbitro colombiano que estará en el grupo arbitral que impartirá justicia en la final entre Argentina y España, por el título del Mundial de Norteamérica. FOTO COLPRENSA
    Nicolás Gallo el árbitro colombiano que estará en el grupo arbitral que impartirá justicia en la final entre Argentina y España, por el título del Mundial de Norteamérica. FOTO COLPRENSA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

Nicolás Gallo Barragán es un árbitro colombiano de 39 años, quien tiene escarapela FIFA desde 2018 y debutó en Colombia como árbitro central en 2011 en un duelo de la Liga del segundo semestre.

Nacido en Ibagué, pero registrado en el colegio de árbitros de Caldas, el juez ajusta 15 años como silbato en el país, se decantó en los últimos años por la nuevas tecnologías y por ello, se ha consagrado como árbitro VAR y AVAR en los torneos del fútbol colombiano y las diferentes competencias en las que ha sido designado.

También le puede interesar: Así llegaron Argentina y España a la final: dos modelos de juego frente a frente

De acuerdo con los registros que lleva la Fifa, Gallo ha estado en 13 partidos del Mundial de Norteamérica en su función de VAR y AVAR, como analista de video, función que inició desde el juego inaugural de la cita de Norteamérica entre México y Sudáfrica en la que ofició como VAR.

Gallo hace parte del cuerpo arbitral que integra el esloveno Slavko Vinčić, designado por Fifa como juez central y tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el duelo entre Argentina y España que se disputará este domingo, a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia.

Su vivencia en el Mundial de Norteamérica es la segunda en la máxima cita del fútbol mundial, ya que estuvo también en la edición de Catar 2022.

Vea además: Al estilo de la NBA y la NFL, Fifa premiará con anillos al campeón del Mundial por primera vez

En el fútbol colombiano, durante su desempeño como árbitro de campo, estuvo en 4 finales de la Liga y 2 de la Superliga, luego la Comisión Nacional le retiró su escarapela como central y desde entonces se dedicó a la justicia desde el VAR y AVAR.

Entre los torneos en los que ha actuado como VAR y AVAR están competencias como Juegos Olímpicos y Mundial de Clubes de la Fifa.

¿Cuáles han sido los duelos de Nicolás Gallo en el Mundial de Norteamérica?

Primera fase

11 de junio: México - Sudáfrica (VAR)

14 de junio: Alemania - Curazao (AVAR)

16 de junio: Austria - Jordania (VAR)

18 de junio: Canadá - Catar (VAR)

21 de junio: España - Arabia Saudita (VAR)

23 de junio: Panamá - Croacia (AVAR)

24 de junio: Sudáfrica - Corea del Sur (VAR)

25 de junio: Japón - Suecia (VAR)

Segunda fase

29 de junio: Países Bajos - Marruecos (AVAR)

1 de julio: Estados Unidos - Bosnia-Herzegovina (VAR)

5 de julio: México - Inglaterra (AVAR)

6 de julio: Estados Unidos - Bélgica (AVAR)

Final

19 de julio (Final): España - Argentina (AVAR)

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué función exacta cumplirá Nicolás Gallo en el partido entre Argentina y España?
Nicolás Gallo se desempeñará como analista de video en los roles de VAR (Árbitro Asistente de Video) o AVAR (Asistente del VAR). Apoyará desde las pantallas al cuerpo arbitral de campo que lidera el juez central esloveno Slavko Vinčić.
¿Cuántos partidos acumula Nicolás Gallo en el Mundial de Norteamérica?
El árbitro colombiano registra 13 partidos en el Mundial de Norteamérica cumpliendo funciones de VAR y AVAR. Su participación en este torneo comenzó desde el partido inaugural entre México y Sudáfrica.
¿En qué otros Mundiales de la FIFA ha participado Nicolás Gallo además del de Norteamérica?
Este torneo representa su segunda experiencia en la máxima cita del fútbol, ya que anteriormente formó parte del cuerpo arbitral en el Mundial de Catar 2022, también operando la tecnología de video.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos