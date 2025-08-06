Bogotá estrenará estadio: obras arrancan en 2026, ¿cuándo estará listo y qué pasará con El Campín?

En el marco del cumpleaños 487 de Bogotá , este miércoles la Alcaldía de la capital anunció que trabaja en el desarrollo de un nuevo estadio de fútbol que acogerá a más de 50.000 espectadores.

Según la administración, se trata de una nueva infraestructura que buscará una “transformación histórica que potenciará el deporte, la cultura y el desarrollo urbano de la ciudad y la región”.

Se trata de un ambicioso proyecto de 167.000 metros cuadrados que estará ubicado en inmediaciones del histórico estadio El Campín. “Este desarrollo tendrá un impacto significativo en la calidad de vida de los bogotanos, el turismo, la generación de empleo y el crecimiento económico local”, destacó la Alcaldía.

De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, la construcción del nuevo estadio iniciará el 1 de marzo de 2026 y, en el entretanto, “el actual estadio seguirá operando durante las obras, la meta que tenemos es que el nuevo estadio esté listo en diciembre de 2027”, dijo.

La Alcaldía destacó que el nuevo estadio no solo marcará un hito en la infraestructura deportiva del país, sino que redefinirá la experiencia del fútbol en Colombia, incluyendo una cubierta retráctil. Además, el diseño incorpora criterios acústicos de vanguardia y una mayor proximidad entre las gradas y el campo de juego, al estilo de los estadios europeos.