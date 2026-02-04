x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Siete presuntos terroristas muertos en bombardeo a zona del Catatumbo donde combatían el ELN y disidencias

La operación militar se desarrolló en un paraje limítrofe de El Tarra y Tibú, en Norte de Santander.

  • Los militares se desplegaron en la zona del bombardeo, para buscar cadáveres y terroristas heridos. FOTO: CORTESÍA EJÉRCITO.
    Los militares se desplegaron en la zona del bombardeo, para buscar cadáveres y terroristas heridos. FOTO: CORTESÍA EJÉRCITO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
bookmark

Siete presuntos delincuentes murieron en un bombardeo de las Fuerzas Militares, que atacaron en pleno enfrentamiento entre el grupo terrorista ELN y las disidencias de las Farc, en la región del Catatumbo.

Según la información oficial del Ejército, la operación comenzó en la madrugada de este miércoles en una zona rural del departamento de Norte de Santander, en límites de los municipios de El Tarra y Tibú.

Allí los pobladores reportaron un combate entre miembros del frente de guerra Nororiental del ELN y del frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la facción disidente que comanda Alexánder Díaz Mendoza, alias “Calarcá”.

El Ejército ubicó el sector e inició un ataque con artillería pesada, disparando cañones de obús a la distancia.

Luego la Fuerza Aeroespacial se sumó a la respuesta, descargando bombas sobre el lugar señalado.

El balance preliminar de la Fuerza Pública indica que en el lugar de los hechos fueron recuperados siete cadáveres, al parecer de integrantes del ELN, y que un sobreviviente fue capturado.

De igual manera, se reportó el hallazgo de “abundante material de guerra, entre armas largas y cortas; municiones y artefactos explosivos improvisados; drones destruidos y granadas adaptadas para aeronaves no tripuladas”.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Ataque con drones dejó un niño muerto y múltiples heridos en Tibú, Norte de Santander.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida