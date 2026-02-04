Siete presuntos terroristas muertos en bombardeo a zona del Catatumbo donde combatían el ELN y disidencias

Siete presuntos delincuentes murieron en un bombardeo de las Fuerzas Militares, que atacaron en pleno enfrentamiento entre el grupo terrorista ELN y las disidencias de las Farc, en la región del Catatumbo.

Según la información oficial del Ejército, la operación comenzó en la madrugada de este miércoles en una zona rural del departamento de Norte de Santander, en límites de los municipios de El Tarra y Tibú.

Allí los pobladores reportaron un combate entre miembros del frente de guerra Nororiental del ELN y del frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la facción disidente que comanda Alexánder Díaz Mendoza, alias “Calarcá”.

El Ejército ubicó el sector e inició un ataque con artillería pesada, disparando cañones de obús a la distancia.

Luego la Fuerza Aeroespacial se sumó a la respuesta, descargando bombas sobre el lugar señalado.