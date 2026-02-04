CNE determina que Iván Cepeda no podrá participar en consulta de izquierda: “Voy a primera vuelta”, anuncia el candidato

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el voto de conjueces, negó este miércoles la ponencia que buscaba habilitar a Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida.

Con una votación de seis a favor y cuatro en contra, por mayoría fue negada la participación del también senador del Pacto Histórico, quien se encontraba en un lío jurídico alrededor de su participación en la consulta del pasado 26 de octubre.

Quienes votaron en contra de dejar por fuera a Cepeda de las consultas fueron los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry; todos cercanos al petrismo. En esta posición también se plantó el conjuez Alberto Ríos.

Según Ríos, Cepeda no incurrió en doble militancia debido a que los partidos que participaron en la consulta de octubre fueron fusionados en un partido único: el Pacto Histórico. En la audiencia pública sobre la decisión aseguró: “la participación de un candidato en dos consultas, no es una cuestión que vaya contra la constitución y la ley”.

Y añadió: “La prohibición legal corresponde cuando un precandidato desconoce su resultado y pretende inscribirse como candidato en una organización distinta”.

Por otro lado, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada, Cristian Quiroz y el conjuez Hollman Ibáñez votaron para excluir a Cepeda de la consulta. El voto de este último fue crucial para la votación, puesto que completó el número necesario para tener un veredicto.

Según Ibáñez: “Existen tres clases de consultas que pueden adelantar los partidos y movimientos políticos, estas son, la de carácter popular, la interpartidistas y la interna (...) Independiente de la clase de consulta que se adelante, quien participe en alguna de ellas no podrá inscribirse como candidato por otra organización política en el mismo proceso electoral”.

Antes de retirarse de la audiencia pública, el conjuez aseguró que el Pacto Histórico debió haber hecho su consulta de forma interna, no por voto popular, si quería participar en las consultas de marzo.