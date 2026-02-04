Conozca la historia de Fredrik Fodstad, el único representante de Colombia en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán

Fredrik Fodstad tiene 25 años, no habla español y, aunque nació en Bogotá, muy pequeño fue adoptado por una pareja noruega (Bente Fodstad y Ole Torbjørn Fodstad). Por eso no recuerda nada de la capital. Desde que se fue no ha vuelto al país y pese a que ha tenido curiosidad por conocer sus raíces, tan solo cuando cumplió 16 años empezó a buscar acercamientos con Colombia. Así fue como conoció el Team Ice, al cual se unió unos años más tarde. Tras la comunicación con Sebastián Uprimny (representante de los atletas ante el Comité Olímpico Colombiano), realizó todos los trámites y empezó a representar al país en todas las competencias europeas de esquí de fondo.

El Team Ice está integrado por deportistas con padres colombianos, o que nacieron en el país y fueron adoptados por extranjeros. Actualmente son casi 50 los atletas que hacen parte de este grupo que, tanto en categorías juveniles como en mayores y en diversas disciplinas como skeleton, patinaje sobre hielo y esquí alpino, entre otros, compiten por Colombia en el calendario de invierno. Fredrik inicialmente se dejó seducir por el ciclismo, pero cuando cumplió 14 años se acercó más al esquí y desde entonces este es el deporte que colma toda su atención y dedicación. “Representar a Colombia en Juegos de Invierno es algo increíble, me siendo orgulloso y agradecido por tener la oportunidad de competir con los colores del país donde nací. Poder mostrar de dónde vengo me hace esforzarme más en los entrenamientos para mejorar mi técnica, mis marcas y dejar en alto el nombre de Colombia”, comentó el esquiador que está radicado en Lillehammer, Noruega. Fredrik, además, es enfermero a domicilio, labor que desempeña cuando no está entrenando o compitiendo. Generalmente tiene doble jornada en el hielo, pues su meta es perfeccionar la técnica. Ya representó a Colombia en la Copa del Mundo de Falun y Drammen, en la categoría sub-23, y ahora, al clasificar para Milán está feliz y muy emocionado de volver a vestir la tricolor.

Así mismo, mencionó que espera que la gente lo acompañe en los Juegos Olímpicos y pueda ver a una persona que demuestra que, si trabaja por algo, lo puede conseguir. “Quiero que las personas me vean y piensen que si yo lo logré, ellos también pueden hacerlo”. El calendario de competencias de Fredik será la siguiente: Domingo 8 de febrero, a las 6:30 a.m., hora de Colombia disputará la prueba de esquiatlón 10 km + 10 km. Luego, el martes 10 de febrero, a las 3:55 a.m., estará en el esprint clásico masculino. El viernes 13 de febrero, a las 5:45 a.m., competirá en los 10 km estilo libre masculinos y, finalmente, el sábado 21 de febrero, a las 5:00 a.m., hará los 50 km masculinos.

Así ha sido la historia de Colombia en los juegos de invierno

El debut de Colombia en los Juegos Olímpicos de Invierno se dio en Vancouver 2010, con la participación de Cynthia Denzler en esquí alpino. La atleta finalizó en la posición 51º en la prueba de eslalon. Luego no hubo representantes en Sochi 2014, pero regresó en PyeongChang 2018 con cuatro deportistas, en esa oportunidad los patinadores antioqueños Pedro Causil y Laura Gómez, medallistas mundiales sobre rueda que dieron el salto al hielo, junto a Sebastián Uprimny en esquí de fondo y Michael Poettoz en esquí alpino. Causil y Gómez quedaron clasificados entre los 20 en las pruebas de 500 m masculinos y salida en masa femenina respectivamente, el mejor resultado hasta la fecha de unos cafeteros en Juegos de Invierno. Gómez y Poettoz repitieron experiencia olímpica en Beijing 2022 , junto al esquiador de fondo Carlos Quintana. Ahora, en Milano Cortina 2026, su representante será Fredrik Fodstad, el tercer atleta colombiano que será olímpico en esquí de fondo.

Las nueve delegaciones latinoamericanas

En total, serán nueve las delegaciones latinoamericanas presentes en Milán Cortina 2026. Después de Brasil y sus 14 deportistas, Argentina será el país con más representantes, con ocho, siete de ellos en esquí (alpino y de fondo) y una en luge. México y Chile, otros dos países tradicionales en el evento, llevan respectivamente a cinco y tres deportistas. Chile llevaba inicialmente cuatro, pero este miércoles fue declarado baja el esquiador alpino Henrik Von Appen por las lesiones que sufrió el fin de semana durante una caída en Suiza. En el caso de los mexicanos, repetirá participación Donovan Carrillo, única presencia latinoamericana en uno de los deportes más mediáticos del evento, el patinaje artístico. Colombia y Uruguay lo hará con uno, Fredrik Fodstad y Nicolás Pirozzi, respectivamente. Ecuador, Venezuela y Puerto Rico, cada uno con un participante, completan la lista. Los 36 latinoamericanos del total marcan una progresión, superando la cifra de Pekín 2022 (33), Pyeongchang 2018 (34, anterior récord) y Sochi 2014 (30).

Las esperanzas de Latinoamérica en Milán