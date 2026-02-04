Conozca la historia de Fredrik Fodstad, el único representante de Colombia en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán

Fredrik Fodstad tiene 25 años, no habla español y, aunque nació en Bogotá, muy pequeño fue adoptado por una pareja noruega (Bente Fodstad y Ole Torbjørn Fodstad). Por eso no recuerda nada de la capital.
Desde que se fue no ha vuelto al país y pese a que ha tenido curiosidad por conocer sus raíces, tan solo cuando cumplió 16 años empezó a buscar acercamientos con Colombia. Así fue como conoció el Team Ice, al cual se unió unos años más tarde.
Tras la comunicación con Sebastián Uprimny (representante de los atletas ante el Comité Olímpico Colombiano), realizó todos los trámites y empezó a representar al país en todas las competencias europeas de esquí de fondo.