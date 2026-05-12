Fuerzas Militares bombardean anillo de seguridad del ELN en el Catatumbo: hay siete muertos

En medio de una operación militar, las Fuerzas Militares “afectaron de manera contundente” una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN, encargada de la seguridad del Comando Central y la Dirección Nacional de este grupo armado organizado.
La operación fue ejecutada por tropas del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación a través del CTI, en desarrollo de una maniobra de “Interdicción Aérea - Asalto Directo”.
En este operativo se logró golpear de manera contundente a esta comisión del Ejército de Liberación Nacional (ELN), liderada por alias Sucre, señalado como el segundo cabecilla de esa estructura, en zona rural de Tibú, Norte de Santander.