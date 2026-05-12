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Fuerzas Militares bombardean anillo de seguridad del ELN en el Catatumbo: hay siete muertos

Los cuerpos de las personas abatidas en el operativo habrían sido extraídos por integrantes de esta organización terrorista en medio de las confrontaciones armadas.

  • Imágenes del operativo se compartieron a través de redes sociales. Foto: Comandante General de las Fuerzas Militares: @COMANDANTE_FFMM
    Imágenes del operativo se compartieron a través de redes sociales. Foto: Comandante General de las Fuerzas Militares: @COMANDANTE_FFMM
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 2 horas
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En medio de una operación militar, las Fuerzas Militares “afectaron de manera contundente” una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN, encargada de la seguridad del Comando Central y la Dirección Nacional de este grupo armado organizado.

La operación fue ejecutada por tropas del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación a través del CTI, en desarrollo de una maniobra de “Interdicción Aérea - Asalto Directo”.

En este operativo se logró golpear de manera contundente a esta comisión del Ejército de Liberación Nacional (ELN), liderada por alias Sucre, señalado como el segundo cabecilla de esa estructura, en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

El anuncio lo compartió a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo Alejandro López Barreto.

En su mensaje aseguró que esta “estructura terrorista también sostenía confrontaciones armadas para mantener corredores criminales sobre el río Catatumbo y frenar el avance de nuestras tropas”.

En el operativo se hallaron dos zonas campamentarias con sistemas de fortificación, además de material explosivo y elementos utilizados para la fabricación de minas antipersonal y artefactos lanzados mediante drones.

Debilitamiento de corredores criminales en el río Catatumbo

Las autoridades indicaron que esta estructura tenía un papel estratégico dentro del ELN debido a que sostenía enfrentamientos con integrantes de la Estructura 33 de las disidencias y, además, cumplía funciones de seguridad para altos mandos de la guerrilla.

“Esta comisión tenía un alto valor estratégico para el ELN, debido a que sostenía confrontaciones directas con integrantes del GAO-r Estructura 33 y, además, era la encargada de brindar seguridad a miembros del Comando Central (COCE) y de la Dirección Nacional (DINAL) del ELN cuando estos cruzaban desde territorio venezolano hacia Colombia para direccionar actividades criminales y terroristas”, se señaló en el comunicado de las Fuerzas Militares.

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Con esta ofensiva, el Ejército aseguró haber debilitado corredores ilegales utilizados por la organización armada en la región del Catatumbo.

“Las Fuerzas Militares lograron desarticular un núcleo de seguridad que buscaba impedir el avance de las tropas hacia el norte, sobre las riberas del río Catatumbo, buscando generar corredores criminales y rutas de movilidad ilegal en esta zona del país”, indicó el comunicado.

Finalmente, las autoridades aseguraron que las operaciones continuarán en el Catatumbo y otras regiones del país con el objetivo de “proteger a la población civil, neutralizar las capacidades terroristas de los grupos armados organizados y afectar sus estructuras criminales”.

Lea también: Procuraduría alerta sobre crisis humanitaria por minas antipersonal en Catatumbo y Bajo Cauca

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