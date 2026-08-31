Nuevo bombardeo en Guaviare deja 8 muertos de las disidencias de alias Iván Mordisco: “La ofensiva no se detiene”

Uno de los principales objetivos de la operación era alias El Tigre o Pintado , señalado por las autoridades como cabecilla de esa estructura. De acuerdo con el presidente, el hombre estaría relacionado con acciones terroristas en Guaviare , Amazonas, Putumayo y Caquetá , además de ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y actividades de reclutamiento de menores.

El ataque ocurrió durante la noche del 30 de agosto, en la vereda Lagos del Dorado, en el municipio de Miraflores, Guaviare , donde las Fuerzas Militares desplegaron la Operación Militar AZARÍAS contra integrantes del Frente Carolina Ramírez , una estructura señalada de pertenecer a las disidencias comandadas por ‘Iván Mordisco’.

Una operación militar contra las disidencias de alias Iván Mordisco dejó ocho integrantes muertos, tres capturados y dos personas recuperadas que manifestaron ser menores de edad , según el balance preliminar entregado por el presidente Abelardo de la Espriella .

Sin embargo, su muerte todavía no ha sido confirmada. De la Espriella explicó que las autoridades están verificando si el cabecilla se encuentra entre los ocho muertos y advirtió que solo se entregará una confirmación cuando exista plena identificación.

“Estamos verificando si alias El Tigre se encuentra entre los muertos en desarrollo de la operación. Solo lo confirmaremos cuando exista plena identificación”, afirmó el mandatario.

Lea también: Abatieron a alias Felipe, señalado cabecilla de las disidencias de “Iván Mordisco” en el Valle del Cauca

La operación también permitió la captura de tres integrantes de la estructura y la recuperación de dos personas que aseguraron ser menores de edad. Su identidad y edad están siendo verificadas por las autoridades. En el lugar, según el reporte presidencial, fue encontrado abundante material de guerra e intendencia; las tropas continúan desplegadas en la zona y los combates siguen en desarrollo.

‘El Tigre’ es además requerido mediante circular de Interpol, su estructura opera en una zona estratégica del sur del país, con presencia en varios departamentos y corredores utilizados por organizaciones armadas y redes asociadas al narcotráfico.

El presidente De la Espriella aseguró que la operación hace parte de una ofensiva más amplia contra las estructuras de ‘Iván Mordisco’ y sostuvo que la Fuerza Pública mantendrá la presión sobre sus mandos y redes criminales: “A Mordisco y a sus estructuras: la ofensiva no se detiene. Vamos por sus cabecillas, por sus hombres, por sus armas y por sus finanzas criminales”, concluyó.

Siga leyendo: De la Espriella cierra mesas de diálogo de la “Paz Total” con ‘Calarcá’ y otros dos grupos armados