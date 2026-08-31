Elecciones cafeteras en Antioquia: productores van a las urnas tras afectaciones del terremoto

Los caficultores de Antioquia se preparan para una jornada electoral que busca marcar un nuevo capítulo en la democracia gremial. Un total de 2.844 candidatos inscritos en 237 listas participarán en las elecciones de los Comités Municipales de Cafeteros, mientras que 26 aspirantes competirán por llegar al Comité Departamental. Las votaciones están programadas para el 5 y 6 de septiembre, cuando los productores paisas acudirán a las urnas para elegir a quienes tendrán la responsabilidad de orientar el rumbo del gremio en el departamento y en los diferentes municipios cafeteros. Lea más: Se armó tormenta perfecta contra el agro: dólar, costos, clima y terremoto presionan al sector El proceso llega con señales de renovación en la representación gremial y con una mayor participación de sectores que históricamente han tenido menor presencia en las listas, especialmente jóvenes y mujeres.

Elecciones cafeteras en Antioquia: nuevos liderazgos

Para el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia fueron inscritas 13 planchas, que reúnen a 26 candidatos distribuidos en seis circunscripciones. Uno de los principales datos de esta elección es la renovación de los liderazgos. De los 26 aspirantes inscritos, 17 son nuevos líderes, un cambio que muestra una importante incorporación de nuevos perfiles al escenario de representación de los productores. Esta renovación se suma a las transformaciones observadas en los perfiles de los candidatos frente a las elecciones de 2022 y plantea un escenario de mayor diversidad generacional y de género dentro de la política gremial cafetera. Vea aquí: Producción de café creció 29% en mayo, pero en el año enfrenta desplome del 14% Uno de los cambios más significativos está relacionado con la participación de los jóvenes entre los 18 y 35 años. En esta elección, este grupo representa el 10% de la participación total, frente al 4% de 2022. En términos absolutos, el número de jóvenes aspirantes pasó de 93 en 2022 a 287 en 2026. El incremento refleja una mayor vinculación de las nuevas generaciones a los espacios de decisión del gremio cafetero, en momentos en que el relevo generacional constituye uno de los desafíos para la sostenibilidad de la actividad.

Aumenta participación de mujeres

La participación femenina también aprecia un avance en el proceso electoral. Las mujeres caficultoras representan el 24% de las candidaturas para esta contienda, frente al 19% de las elecciones anteriores. Los hombres, por su parte, concentran el 76% de la participación. El aumento de cinco puntos porcentuales en la presencia de mujeres evidencia un mayor espacio para su liderazgo dentro de las estructuras de representación gremial del sector cafetero en Antioquia. Así, la elección del próximo fin de semana estará marcada no solo por la disputa por los puestos en los comités, sino también por una renovación en los perfiles de quienes buscan representar a los productores.

Caficultores de Antioquia avanzan en recuperación tras el sismo

La jornada democrática se desarrollará casi un mes después del terremoto que afectó diferentes zonas del Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, dejando impactos sobre comunidades productoras. Entérese: Disidencias de “Calarcá” se volvieron la roya de los cafeteros, quienes sufren caída de 28% en su producción En Antioquia, uno de los primeros censos realizados tras la emergencia permitió identificar afectaciones en 12 municipios y 52 veredas, así como daños en 4.572 viviendas de caficultores y en algunos beneficiaderos. Jaime Vargas, miembro del Comité de Cafeteros de Antioquia, explicó que la organización desplegó su equipo de extensión hacia los municipios donde se reportaron mayores afectaciones para conocer la situación de los productores. “Nosotros desplegamos todo el equipo de extensión hacia los municipios donde más afectación hubo. Y ese fue el dato que alcanzamos a recaudar”, señaló Vargas. Puede leer: Turismo en Colombia ya genera más divisas que el carbón y el café, pero el número de visitantes extranjeros cayó 4% El dirigente cafetero consideró que, además de la atención inicial, será necesario impulsar un proceso de solidaridad y acompañamiento para las familias afectadas. “Pienso que ahí tenemos que hacer un trabajo de solidaridad pues con toda la gente que está afectada y hacer una campaña grande a nivel departamental para acompañar esos procesos de recuperar las viviendas y los productores que sufrieron pérdidas”. En esa línea, el Comité de Cafeteros de Antioquia insistió en que el despliegue de su Servicio de Extensión permitirá evaluar de primera mano las necesidades de la comunidad: “Esta toma de información en terreno resulta fundamental para articular esfuerzos y consolidar alianzas con diversos sectores orientadas a la recuperación y el mejoramiento de las condiciones de vida de los productores”. Lea también: Cambio climático golpea a Colombia y al 75% de los mayores productores de café del mundo

Candidatos al Comité de Cafeteros de Antioquia

Con 44 años de trayectoria en el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia, Iván Arango se perfila como el decano de los representantes cafeteros del departamento. Su permanencia en el gremio comenzó cuando los integrantes del Comité no eran elegidos por voto popular, sino designados desde Bogotá. De cara a las próximas elecciones cafeteras, Arango aspira a repetir como representante y destaca el ambiente tranquilo y la participación de los productores. “Esta es una elección de tranquilidad. Hay muchos líderes que quieren llegar y la gente está muy animada”, señaló. Sobre la caficultura antioqueña, aseguró que la cosecha de final de año ya comenzó y será buena, aunque se presentará de manera más dispersa debido a las condiciones climáticas. Según explicó, se está recogiendo café desde hace un mes y se espera que la producción se extienda durante los próximos meses, con una calidad que hasta ahora considera favorable. Arango se presenta en la plancha por la llamada circunscripción 2 Suroeste Medio, que abarca los municipios de Anzá, Betulia, Caicedo, Concordia, Salgar y Urrao, con su fórmula María Elena Garcés, y se enfrentan a Carlos Álvarez del municipio de Caicedo y a Carlos Salazar de Concordia. Para la circunscripción 5 Suroeste Cercano hay tres planchas, una de ellas encabezada por Jaime Vargas, quien plantea impulsar una agenda centrada en la transformación del café, la participación de jóvenes y mujeres y una mayor productividad en las fincas. Entre sus propuestas está continuar promoviendo en las regiones cafeteras los centros de beneficio y avanzar hacia centros de industrialización del café. También busca fortalecer la formación de jóvenes en barismo, catación y tostión, con el propósito de “enamorarlos” de la caficultura y generar condiciones para que permanezcan en sus territorios. Vargas también propone acompañar al 30% de los integrantes de la Federación que son mujeres, mediante capacitación en equidad de género y proyectos productivos. A esto sumaría la creación de una Escuela de Café de Antioquia para formar a las nuevas generaciones en transformación y aprovechamiento del grano. Además: 2025 fue un año histórico para el café: producción de 2025 fue la mejor en tres décadas y sostuvo la economía colombiana Finalmente, plantea mantener los programas de renovación de cafetales y aumentar las densidades de siembra para elevar la productividad y mejorar los ingresos de los caficultores del departamento.

Elecciones cafeteras en Colombia: representatividad gremial

En este proceso, las 560.000 familias caficultoras de Colombia elegirán 4.848 representantes para los comités municipales y departamentales de cafeteros. Se trata de una jornada electoral, considerada como un referente de representatividad gremial en América Latina. La estructura permite elegir un líder por cada 115 familias, con una participación mayoritaria de pequeños productores. El 94% de los caficultores tiene cultivos de hasta cinco hectáreas, mientras 4% son medianos productores y 2% grandes caficultores. Esta cercanía contrasta con el sistema político tradicional: los 12.817 concejales, diputados y congresistas representan a una población de 53,3 millones de personas, equivalente a un representante por cada 4.166 ciudadanos. “Nuestro sistema de elecciones se destaca a nivel internacional por lograr que las decisiones emerjan realmente del mandato directo de los productores”, explicó Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros.

Voto electrónico llega a las elecciones

La Federación implementará por primera vez en su historia el voto electrónico para la elección de los representantes a los comités municipales y departamentales. El mecanismo será complementario al voto presencial, voluntario y permitirá ampliar la participación de productores que viven en zonas apartadas del país. La innovación busca fortalecer la seguridad, trazabilidad y auditoría de un proceso electoral. La Federación destaca que se trata de una herramienta inédita entre los gremios agroindustriales y que consolida el modelo democrático cafetero como referente de representatividad y modernización en América Latina. De acuerdo con el calendario establecido para las elecciones cafeteras 2026, los productores podrán votar electrónicamente entre el 1 y el 3 de septiembre. Posteriormente, las votaciones presenciales se realizarán el 5 o 6 de septiembre, según la fecha definida por cada comité. Más noticias: Juan Valdez abrió su primera tienda en Brasil, el mayor productor de café del mundo Los resultados permitirán conformar la nueva representación gremial de los caficultores en los niveles municipal y departamental. La posesión oficial de los 4.848 representantes elegidos está prevista para el 30 de octubre.

Censo Cafetero 2026: estas son las cifras

De acuerdo con el Censo Cafetero 2026, hay 349.983 personas habilitadas para votar, un aumento de 3,91% frente a 2022. Se postularon más de 18.000 candidatos, un aumento de más del 11% con respeto al 2022, destacándose más de 5.000 mujeres (29%) y más de 1.600 jóvenes (9%). De esos candidatos, en estas elecciones se escogerán 4.848 líderes cafeteros que integrarán 389 Comités Municipales y 15 Comités Departamentales en todo el país. Los elegidos serán los líderes que acompañarán el Centenario de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, pues la entidad celebrará cien años de existencia en 2027.

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