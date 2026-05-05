“Uribe no es de derecha”: María Fernanda Cabal anuncia nuevo movimiento alejada del expresidente en Colombia

La senadora María Fernanda Cabal volvió a sacudir el panorama político colombiano tras anunciar que planea crear un nuevo movimiento político de derecha, una propuesta con la que busca marcar distancia no solo del Centro Democrático, sino también del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien calificó como “socialdemócrata”.

Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista en Blu Radio, en medio de la promoción de su libro Yo soy Cabal, presentado recientemente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Allí, la congresista explicó que su intención es construir una “nueva derecha” en Colombia, inspirada en modelos libertarios y conservadores como el del presidente argentino Javier Milei.

“Álvaro Uribe no es de derecha”, aseguró Cabal durante la conversación. Aunque reconoció que el exmandatario impulsó políticas relacionadas con la autoridad, el orden y un Estado menos burocrático, sostuvo que su visión política está más cercana a la socialdemocracia europea que a una derecha liberal clásica.