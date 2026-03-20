Cabal llama “mitómano” a Petro tras ser desmentido por Medicina Legal sobre supuestas muertes en la frontera

Un nuevo y fuerte enfrentamiento político se ha desatado entre la senadora María Fernanda Cabal y el presidente Gustavo Petro, luego de que las autoridades forenses desmintieran las declaraciones del mandatario sobre una supuesta masacre en la zona fronteriza con Ecuador.
El conflicto entre los dos políticos comenzó luego de una denuncia del presidente Petro, quien afirmó que un bombardeo ecuatoriano en la frontera había dejado 27 cuerpos calcinados.
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De acuerdo con la versión del jefe de Estado, las víctimas eran familias colombianas que habían decidido abandonar los cultivos ilícitos de coca para transitar hacia la legalidad. Para Petro, la versión oficial de Ecuador sobre los hechos no era “creíble” y señaló que las bombas habían caído cerca de población civil.