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Cayó red de microtráfico que operaba en bares, discotecas y remataderos de Bogotá: operativo dejó 18 capturados

Un juez envió a la cárcel a los cabecillas de una organización criminal dedicada a la distribución de drogas sintéticas y cocaína en cinco localidades de la capital, puntualmente en este tipo de lugares de fiesta.

  • Un juez envió a la cárcel a los cabecillas de una organización criminal dedicada a la distribución de drogas sintéticas y cocaína en cinco localidades de la capital. FOTO: Policía Nacional / Colprensa
    Un juez envió a la cárcel a los cabecillas de una organización criminal dedicada a la distribución de drogas sintéticas y cocaína en cinco localidades de la capital. FOTO: Policía Nacional / Colprensa
  • Los 18 capturados, pertenecientes a la banda criminal de “Los del Sur”. FOTO: Policía Nacional y Secretaría de Seguridad de Bogotá
    Los 18 capturados, pertenecientes a la banda criminal de “Los del Sur”. FOTO: Policía Nacional y Secretaría de Seguridad de Bogotá
El Colombiano
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Colprensa
hace 2 horas
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Una red que distribuía drogas en bares, discotecas y amanecederos de Bogotá fue desarticulada este viernes 20 de marzo tras un operativo que dejó 18 capturados, luego de varios meses de investigación en distintas localidades de la capital.

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Según las autoridades, la banda identificada como “Los del Sur” expendía marihuana, bazuco, cocaína, 2CB y éxtasis en sectores como la avenida Primero de Mayo, Provivienda y Villa Claudia, en la localidad de Kennedy, tanto en establecimientos como en vía pública.

Los 18 capturados, pertenecientes a la banda criminal de “Los del Sur”. FOTO: Policía Nacional y Secretaría de Seguridad de Bogotá
Los 18 capturados, pertenecientes a la banda criminal de “Los del Sur”. FOTO: Policía Nacional y Secretaría de Seguridad de Bogotá

La investigación también evidenció disputas con otras organizaciones por el control del microtráfico, en medio de las cuales se habrían utilizado artefactos explosivos para intimidar. Por medio de un video, la Secretaría de Seguridad de Bogotá reveló cómo se infiltraron.

De acuerdo con el proceso, la droga era transportada desde el barrio México, en Ciudad Bolívar, oculta en cajas de alimentos y movilizada en taxis y motocicletas para evadir controles. Esta generaba rentas criminales cercanas a los 500 millones de pesos mensuales.

En el operativo se realizaron 17 allanamientos en Kennedy, Puente Aranda, Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar, que permitieron la captura de 18 personas, 17 por orden judicial y una en flagrancia.

Durante los procedimientos se incautaron estupefacientes, armas de fuego, dinero en efectivo y equipos de comunicación. “Tras varios meses de investigación, que incluyeron agentes encubiertos, se identificó su modus operandi, ocultar la droga en techos de amanecederos para evadir los operativos”, detalló la Policía.

Un juez de la República impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a 13 de los capturados, mientras que cinco más deberán cumplir detención domiciliaria, de acuerdo a sus determinaciones delictivas.

Las autoridades indicaron que los procesados registraban varios antecedentes por tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, amenazas y concierto para delinquir.

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