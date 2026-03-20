Cayó red de microtráfico que operaba en bares, discotecas y remataderos de Bogotá: operativo dejó 18 capturados

Una red que distribuía drogas en bares, discotecas y amanecederos de Bogotá fue desarticulada este viernes 20 de marzo tras un operativo que dejó 18 capturados, luego de varios meses de investigación en distintas localidades de la capital.
Le puede interesar: Imputan a cuatro personas por el homicidio de Juan Felipe Rincón: Fiscalía revela plan que empezó en TikTok
Según las autoridades, la banda identificada como “Los del Sur” expendía marihuana, bazuco, cocaína, 2CB y éxtasis en sectores como la avenida Primero de Mayo, Provivienda y Villa Claudia, en la localidad de Kennedy, tanto en establecimientos como en vía pública.