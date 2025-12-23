x

Caicedo rechazó participar en consulta del Pacto Amplio y le tiró puya a Petro: “el balance es decepcionante”

El exgobernador también anunció que ya no será parte de la consulta entre Luis Carlos Reyes y Jaime Araujo, y se irá solo a primera vuelta.

  El exgobernador del Magdalena, dijo que su distanciamiento del petrismo "no es retórica ni oportunista. Es política y ética". Foto: Colprensa.
    El exgobernador del Magdalena, dijo que su distanciamiento del petrismo “no es retórica ni oportunista. Es política y ética”. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Tras reunir 2,6 millones de firmas, el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo anunció que irá solo directamente a la primera vuelta presidencial de 2026, tras rechazar la invitación a participar en la consulta del Pacto Amplio y marcar distancia del Gobierno Petro, del que calificó su balance como “decepcionante”.

El anuncio del exgobernador se produce semanas después de que, junto a Luis Carlos Reyes y Jaime Araujo, manifestara su intención de participar en una consulta presidencial independiente, con la que buscaban marcar distancia de la izquierda liderada por el presidente Gustavo Petro.

“Inicialmente se contempló la posibilidad de participar en una consulta junto a Luis Carlos Reyes y Jaime Araujo, pero esta no avanzó por falta de avales y de condiciones políticas reales para su realización”, escribió en un comunicado Caicedo el día de hoy.

Puede leer: Fractura en la izquierda: Carlos Caicedo y Luis Carlos Reyes se unen y anuncian su propia consulta para 2026

Además, señaló que, seis días atrás, recibió una invitación del senador Iván Cepeda para participar en una consulta impulsada por sectores afines al petrismo, pero afirmó que, aunque agradece el gesto, decidió no sumarse a esa iniciativa.

“Hace 6 días recibí una invitación del senador Iván Cepeda para participar en una consulta promovida por sectores del petrismo. Agradezco el gesto y la invitación, pero he decidido no participar”, se lee en el comunicado.

Su pleno alejamiento del Gobierno Petro

“El balance del gobierno del presidente Gustavo Petro es decepcionante. Compromisos incumplidos, improvisación en la conducción del Estado, centralismo persistente y una ejecución que no estuvo a la altura del mandato popular terminaron erosionando la esperanza de millones de colombianos”, escribió Caicedo en documento.

Puede leer: Cifras viejas, baja ejecución y pagos retrasados marcan ocaso del Gobierno

Esta fragmentación ya tenía semanas de estarse gestando. Luego de que el presidente Petro mostrara su inconformidad en la victoria de Margarita Guerra en la gobernación del Magdalena, candidata de Fuerza Ciudadana, movimiento político de Caicedo.

Además, las rencillas de Caicedo con el manejo de Gustavo Petro en Casa de Nariño, cada vez se hicieron más evidentes.

En cuanto a esto, Caicedo señaló que “este no ha sido un gobierno de izquierda en sentido pleno, sino un gobierno de transición progresista que llegó con un mandato de cambio profundo, pero no se atrevió a cumplirlo”. Según escribió, el programa inicial fue sustituido por acuerdos con la política tradicional, lo que terminó convirtiendo la promesa de transformación “en frustración para muchos ciudadanos”.

Lea también: Más que unidad, cálculo: lo que revela el ingreso de Paloma Valencia a la “Gran Consulta”

Asimismo, enfatizó que su distanciamiento no responde a cálculos coyunturales. “Nuestra distancia no es retórica ni oportunista. Es política y ética”, afirmó, al tiempo que contrastó los resultados nacionales con su experiencia de gobierno en Santa Marta y el Magdalena, donde —dijo— demostraron que es posible gobernar “con planificación, ejecución y resultados al servicio de la gente”.

“No creemos en liderazgos mesiánicos ni en la subordinación acrítica a un proyecto que ha abandonado sus principios fundacionales. La izquierda colombiana ha sido, y debe seguir siendo, un proyecto colectivo, con autocrítica y vocación de poder real”.

Esta es la razón, según explicó, de la que nace su negativa de participar en las consultas como mecanismos de selección para estos comicios que se aproximan en el 2026. “Por esa razón, no participaremos en consultas diseñadas para silenciar las voces críticas o maquillar errores”. Y concluyó: “No fuimos elegidos para callar. Fuimos elegidos para decir la verdad y ofrecer un camino distinto”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Carlos Caicedo decidió ir solo a la primera vuelta presidencial de 2026?
Caicedo decidió ir solo a las elecciones tras rechazar la invitación de Iván Cepeda para participar en una consulta del Pacto Amplio. Además, manifestó su desilusión con el gobierno de Gustavo Petro, al que calificó de “decepcionante”.
¿Qué criticó Caicedo del Gobierno Petro?
El exgobernador del Magdalena destacó que el gobierno de Petro incumplió compromisos importantes, mostró improvisación en la conducción del Estado, y adoptó políticas centralistas que erosionaron la esperanza de muchos colombianos.
