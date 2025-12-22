Cifras viejas, baja ejecución y pagos retrasados marcan ocaso del Gobierno

Al gobierno de Gustavo Petro se le han recolectado los escándalos como bolas de penique en su propio talego roto. De todos, ya no halla cuál sacar para ponerlo a competir. Pero estos no son los únicos problemas que afronta el mandatario en Casa de Nariño.
En los pasillos de las oficinas de varios ministerios existe preocupación sobre la manera en que se ha gestionado administrativamente cada despacho, lo que se ve en el desorden con la información que debería ser de libre acceso.
EL COLOMBIANO encontró cifras desactualizadas, bajos niveles de ejecución presupuestal, retrasos en el pago a contratistas y dificultades en el acceso a la información pública.
Un gobierno, cualquiera que sea, no se puede dar ese lujo porque más bien se creería que algo están ocultando o que su gestión obedece a falta de liderazgo. Es tan importante este asunto, que de eso dependen muchas decisiones de política pública sobre los programas o proyectos del autodenominado “Gobierno del Cambio”.