Cambios en la ley seca en Bogotá por elecciones en segunda vuelta: ¿A qué hora empieza la restricción?

En un giro a las medidas de seguridad inicialmente planteadas desde la primera vuelta, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que el horario de la ley seca en la capital para la segunda vuelta presidencial será modificado.

La restricción, que estaba prevista para iniciar el viernes 19 de junio a las 6:00 p. m., comenzará finalmente a la medianoche del viernes (00:00 horas del sábado 20 de junio) y se extenderá hasta el lunes 22 de junio a las 12:00 m.

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Esta decisión se tomó tras un proceso de diálogo y concertación entre la Administración Distrital, la ciudadanía y los sectores productivos, incluyendo gremios como Asobares. El objetivo de ese ajuste de seis horas es permitir que los establecimientos comerciales, bares y restaurantes operen con normalidad durante la noche del viernes, facilitando que los bogotanos disfruten de los partidos del Mundial 2026 sin afectar la economía nocturna.

Desde la Alcaldía Mayor se destacó que la decisión busca un equilibrio entre la protección de las actividades económicas, que generan más de 250.000 empleos en la ciudad, y las necesidades de seguridad de la jornada electoral.

Por otra parte, el gremio de bares señaló que estas seis horas adicionales representan un alivio fundamental para miles de negocios que dependen del entretenimiento y la gastronomía, evitando pérdidas económicas que el sector estimaba en más de 180.000 millones de pesos.