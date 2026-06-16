Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Cambios en la ley seca en Bogotá por elecciones en segunda vuelta: ¿A qué hora empieza la restricción?

La medida había generado protestas en Bogotá durante la primera vuelta presidencial. Conozca los detalles de la nueva restricción.

  • El alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, anunció cambios para la ley seca en Bogotá. Fotos: Colprensa
    El alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, anunció cambios para la ley seca en Bogotá. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

En un giro a las medidas de seguridad inicialmente planteadas desde la primera vuelta, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que el horario de la ley seca en la capital para la segunda vuelta presidencial será modificado.

La restricción, que estaba prevista para iniciar el viernes 19 de junio a las 6:00 p. m., comenzará finalmente a la medianoche del viernes (00:00 horas del sábado 20 de junio) y se extenderá hasta el lunes 22 de junio a las 12:00 m.

Lea también | Protestas en Bogotá por ley seca anticipada: bares y comerciantes rechazan decisión de Galán

Esta decisión se tomó tras un proceso de diálogo y concertación entre la Administración Distrital, la ciudadanía y los sectores productivos, incluyendo gremios como Asobares. El objetivo de ese ajuste de seis horas es permitir que los establecimientos comerciales, bares y restaurantes operen con normalidad durante la noche del viernes, facilitando que los bogotanos disfruten de los partidos del Mundial 2026 sin afectar la economía nocturna.

Desde la Alcaldía Mayor se destacó que la decisión busca un equilibrio entre la protección de las actividades económicas, que generan más de 250.000 empleos en la ciudad, y las necesidades de seguridad de la jornada electoral.

Por otra parte, el gremio de bares señaló que estas seis horas adicionales representan un alivio fundamental para miles de negocios que dependen del entretenimiento y la gastronomía, evitando pérdidas económicas que el sector estimaba en más de 180.000 millones de pesos.

Junto al cambio de la ley seca, el Distrito anunció otras disposiciones para el fin de semana como el horario de Trasmilenio, el cual se extenderá el horario de varias rutas hasta las 12:00 de la noche para los partidos de la Selección Colombia que terminen tarde durante la semana.

Las medidas también incluyen las llamadas fan zone destinadas por la Federación Colombiana de Fútbol, donde se habilitarán pantallas gigantes con entrada gratuita en Fontanar del Río y el Parque El Tunal para seguir los encuentros del Mundial.

A través de las redes sociales, la secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López, hizo un llamado a la autorregulación y convivencia ciudadana. Las autoridades recordaron que la Línea 123 estará habilitada para reportar cualquier situación que altere el orden público durante este fin de semana democrático.

Siga leyendo: Así funcionará la ley seca para la segunda vuelta presidencial, ¿cambia por ciudades?

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos