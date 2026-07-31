Tres desfiles, música y mucha diversión este 1 de agosto en la Feria de las Flores

Tras la inauguración oficial este 31 de julio con el concierto en el sector Obelisco, se da inicio a la edición 69 de la Feria de las Flores.
Ahora llega el primer fin de semana de nuestra celebración más tradicional. Este sábado 1 de agosto, la programación ofrece actividades para todos los gustos, desde conciertos gratuitos hasta tres desfiles para toda la familia y planes para los niños.
A continuación, le compartimos una serie de planes destacados para disfrutar al máximo este segundo día de uno de los eventos más emblemáticos de la región antioqueña.