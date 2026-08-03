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CNE dio personería jurídica a Defensores de la Patria, el partido de Abelardo de la Espriella

Con seis votos a favor y uno en contra, la Sala Plena del tribunal electoral le dio vida a la colectividad y ahora podrá entregar avales.

  • El presidente Abelardo de la Espriella tomará posesión el próximo 7 de agosto en Cali. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    El presidente Abelardo de la Espriella tomará posesión el próximo 7 de agosto en Cali. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
El Colombiano
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hace 18 minutos
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) le acaba de entregar la personería jurídica al partido Defensores de la Patria, con el cual el presidente electo Abelardo de la Espriella hizo su campaña que le llevó al triunfo. La votación fue de seis votos contra uno. La decisión le permitirá a esa colectividad tener derecho a la financiación, pero además podrá entregar avales para los candidatos que aspiren a las Alcaldía, Gobernaciones, Concejos, Asambleas y Jales, en las elecciones de octubre de 2027.

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