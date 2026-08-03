CNE dio personería jurídica a Defensores de la Patria, el partido de Abelardo de la Espriella

El Consejo Nacional Electoral (CNE) le acaba de entregar la personería jurídica al partido Defensores de la Patria, con el cual el presidente electo Abelardo de la Espriella hizo su campaña que le llevó al triunfo. La votación fue de seis votos contra uno. La decisión le permitirá a esa colectividad tener derecho a la financiación, pero además podrá entregar avales para los candidatos que aspiren a las Alcaldía, Gobernaciones, Concejos, Asambleas y Jales, en las elecciones de octubre de 2027.

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