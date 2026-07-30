Abelardo de La Espriella insiste en que no saldrá del país como presidente: “me quedo en las regiones”

El presidente electo, Abelardo de La Espriella, volvió a prometer ante la opinión pública que no viajará al exterior durante sus cuatro años de mandato. El pronunciamiento se produjo mientras una delegación del Gobierno, integrada por el vicepresidente, el canciller y el ministro de Comercio, participaba en la ceremonia de posesión de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori. “Mientras yo estoy aquí, una delegación encabezada por el señor vicepresidente, el señor canciller y el ministro de Comercio está en la posesión de la señora presidenta del Perú, mi querida amiga Keiko Fujimori. Yo les dije a ellos: ustedes atienden lo internacional, yo me quedo en las regiones”, dijo. Y es que, como bien ha recalcado, su plan de Gobierno consiste, entre otras cosas, en despachar desde diferentes municipios de Colombia, con sedes principales en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.

“Mi compromiso es total. No voy a salir en cuatro años para despachar desde aquí, desde cada uno de los 47 municipios de este departamento grande de la patria”, agregó De la Espriella en una plaza pública, en Ibagué, en el departamento de Tolima. Tanto en la delegación que fue a Perú como en viajes anteriores, la cabeza fue José Manuel Restrepo, vicepresidente electo. Sobre el viaje, aseguró: ”Es una demostración de que Colombia está de nuevo en el escenario internacional, que está construyendo en beneficio de los ciudadanos y que entiende perfectamente que, a través del comercio internacional, a través de la inversión, a través de la cooperación internacional, siempre beneficiamos a nuestros actores más vulnerables”. No se pierda: Gobernador de Santander pedirá a De la Espriella una intervención contra la minería ilegal en Santurbán: esta es la estrategia Restrepo también encabezó la delegación que fue hace dos semanas a Estados Unidos. La agenda incluyó reuniones con el Banco Mundial, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, los departamentos de Comercio y Energía, el Congreso estadounidense y representantes del sector privado. A aquel viaje también fueron el ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; el futuro canciller, Omar Bula y el ministro designado de Comercio, Mauricio Gómez Amín. Es importante recordar que, de hecho, la propuesta de no viajar sino enviar al vicepresidente como representante de Colombia en el exterior fue una de las banderas de campaña de Abelardo de La Espriella, todo en medio de un discurso de austeridad y la necesidad de concentrarse en los problemas nacionales.

Los viajes, por su parte, tendrán claros motivos y metas políticas. Durante el viaje a Estados Unidos, Bula añadió que la administración de Abelardo de la Espriella buscará fortalecer los vínculos con países considerados aliados estratégicos. “Este es el momento de definir el lugar que ocupará Colombia en el futuro. En primer lugar, por supuesto, está la reconstrucción de la relación que manteníamos anteriormente con Estados Unidos e Israel, así como con países afines”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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