El Gobierno aprueba recursos, designa presupuestos, anuncia ampliación de cobertura, promete entregar kits escolares... y así, una lista larga de titulares que suenan bien y empujan, al menos en el papel, el sistema educativo en Colombia. Pero, como dicen, “del dicho al hecho hay mucho trecho”. Porque en la práctica, el acceso a la educación no es igual para todos. Mientras en las ciudades la cobertura supera el 80 %, en el campo apenas pasa del 50 %, según el DANE. Es decir, miles de niños siguen quedándose por fuera del sistema. Y los que logran entrar tampoco la tienen fácil, desertan más, llegan menos a terminar el bachillerato y aprenden en condiciones mucho más precarias. Puede leer: Un concierto sinfónico para celebrar el Día de la Niñez con una travesía por la naturaleza Para las familias campesinas, sobre todo en regiones afectadas por el conflicto armado como Norte de Santander, el abandono estatal no se mide en cifras ni en gráficos: se vive a diario.

Volver a estudiar, una batalla judicial

En una apartada zona rural de Norte de Santander, una familia campesina, sin mayores estudios, logró que su hijo no se quedara por fuera del sistema educativo. Pero el camino estuvo difícil. Todo empezó hace una década cuando la escuela de la vereda en la que siempre habían vivido fue cerrada por las pésimas condiciones de su infraestructura. Desde entonces, varios niños quedaron sin acceso real a la educación. Lo que para muchos se volvió costumbre, no estudiar, para Rosalba fue una línea que no estaba dispuesta a cruzar. Mientras en el país se habla de cobertura, en veredas como la suya la realidad es otra, no hay colegio cercano, no hay transporte y, muchas veces, no hay opciones. Esa es la razón por la que, en promedio, un niño rural estudia varios años menos que uno en la ciudad. Rosalba, dedicada a las labores del campo, decidió no resignarse. A través de una acción de tutela, llevó el caso hasta la Corte Constitucional para exigir que se protegiera el derecho de su hijo, Manuel, a recibir educación. Entérese: 41% tiene casa propia y crecen los hogares de una sola persona en Antioquia, así viven los paisas según el Dane De acuerdo con el expediente, la sede educativa de su vereda lleva más de diez años cerrada, lo que obligó a la familia a buscar alternativas en otras zonas rurales. Manuel fue matriculado en una institución lejana, pero la falta de transporte escolar gratuito terminó siendo otra barrera. El niño no pudo seguir asistiendo a clases y su proceso educativo quedó interrumpido. Lo que le pasó a Manuel, le pasa a cientos. En muchas zonas rurales, ir al colegio implica caminar horas o, simplemente, no ir. Esa desconexión termina pasando factura y los resultados de las pruebas Saber 11 muestran que la brecha entre estudiantes rurales y urbanos no solo persiste, sino que se ha ampliado, pasando de 18,5 puntos en 2014 a 26 puntos en 2024. La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, analizó el caso y concluyó que Manuel es un sujeto de especial protección, no solo por su edad, sino por vivir en un territorio donde acceder a la educación sigue siendo un reto. Conozca: Antioquia abre convocatoria para llevar agua a escuelas que aún no tienen En la sentencia, el alto tribunal reiteró que el Estado debe remover los obstáculos que impiden el acceso y la permanencia en el sistema educativo, especialmente en zonas apartadas. Recordó que los estudiantes rurales no pueden seguir en desventaja frente a los urbanos, porque eso termina afectando su derecho a la educación y, de paso, sus oportunidades de vida. La Corte encontró que ni el Centro Educativo Rural, ni la Alcaldía, ni la Secretaría de Educación lograron demostrar acciones reales para evitar que Manuel desertara. No hubo seguimiento, ni contacto con la familia, ni intentos por solucionar el problema de fondo.

Ordena reabrir la sede educativa