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Un concierto sinfónico para celebrar el Día de la Niñez con una travesía por la naturaleza

Este sábado se presenta “Bosque Encantado Sinfónico”, un evento que mezcla música, arte y ciencia para conmemorar a los niños y a la naturaleza. Será en el auditorio Fundadores de Eafit.

  • Las boletas se consiguen a través de Ticketexpress.com.co. Foto cortesía.
    Las boletas se consiguen a través de Ticketexpress.com.co. Foto cortesía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Este sábado 25 de abril se celebra en Colombia el Día de la Niñez y el festejo se hará en medio de un recorrido sinfónico por la geografía del país con el concierto Bosque Encantado Sinfónico, una travesía que invita a descubrir la riqueza de los ecosistemas colombianos a través de la música y la fantasía.

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“Emprenderemos en familia un recorrido por historias y paisajes sonoros para explorar la biodiversidad, su belleza y también su fragilidad, que nos compromete. Las canciones del concierto no solo son melodías, son herramientas de sensibilización ecológica”, dice el comunicado del evento.

Bosque Encantado Sinfónico es posible a través de una alianza entre Parque Explora, el Planetario de Medellín, la Orquesta Sinfónica Eafit, Estratosfera Visual y Bosque Encantado, el proyecto artístico del Colectivo Animal.

El concierto, que incluye más de 60 artistas en escena, recrea en formato sinfónico las canciones de los discos de Bosque Encantado –que en 2018 estuvo nominado a los Grammy Latinos–, mezclando ritmos colombianos y contemporáneos en canciones cuyos protagonistas son los animales, la Arañita Tejedora, La Tortuga Josefina, La Danza de los Lobos, Alejillo el Aramadillo y el rap del abuelo Búho, entre otros. La dirección musical estará a cargo del maestro Jeisson Segura.

Las visuales en tiempo real, estarán a cargo de Sebastián González y su proyecto Estratosfera Visual. El recorrido sinfónico incluye paisajes de bosque, páramo, río y otros ecosistemas a partir de collages análogos digitalizados. Sobre esos paisajes se integran las ilustraciones del muralista e ilustrador boyacense Guache —Óscar González—, cuyo nombre artístico significa “guerrero” en muisca y cuya obra combina imaginería indígena con el lenguaje contemporáneo del arte urbano.

Es un evento didáctico e inmersivo que busca potenciar la escucha activa y la curiosidad, permitiendo que los niños reconozcan en los instrumentos —desde las cuerdas pulsadas hasta los vientos aerófonos— los sonidos de la naturaleza, como los susurros del viento o el pulso de los ríos.

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“Es realmente bonito, es muy solemne, en vivo es impresionante, cada arreglo, cada detalle. Es muy difícil de explicar en palabras, hay que sentirlo, es una experiencia muy bacana, muy inmersiva”, dice Juliana Naranjo, coordinadora de estrategias del Parque Explora.

El concierto será este sábado en el auditorio Fundadores de la Universidad Eafit y tendrá funciones, a las 10:00 a.m. y 11:30 a.m. Previo al concierto los niños y las niñas podrán disfrutar de las actividades del museo viajero del Parque Explora —el Exploramóvil— con juegos de memoria, acertijos de texturas y pruebas con filtros de colores, para conocer desde formas de vidas microscópicas hasta gigantescas.

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