Cancillería pide unión de países de la región ante posible violación de soberanía por parte de EE. UU.

“Recibimos con gran preocupación las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, en las cuales sugiere la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico”.
Con estas palabras, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó su rechazo al comentario del mandatario norteamericano, quien en una conversación con periodistas, respecto al despliegue de la Fuerza Naval en aguas internacionales, afirmó: “Colombia tiene fábricas enteras de cocaína; cualquier país que hace eso es susceptible de ser atacado, no solo Venezuela”.