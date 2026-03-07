Prótesis inteligentes y neuromodulación: el futuro médico llegó a Medellín

En una unidad de cuidados intensivos del Hospital Alma Máter, el murmullo constante de los monitores esconde algo más que señales de vida: es una mina de oro de información. La frecuencia cardiaca y la presión arterial ya no son números aislados en una hoja de enfermería, sino flujos de datos que un sistema ordena y compara en tiempo real.
La rehabilitación física en la ciudad empezó a cambiar así, sin anuncios rimbombantes o discursos de futuro. El giro se dio dentro de las rutinas clínicas, donde la tecnología de punta es parte integral de la infraestructura. Prótesis que responden en milésimas de segundo, rodillas que leen el terreno antes del siguiente paso, trajes que modulan la actividad neuromuscular y plataformas digitales que reorganizan la forma en que médicos y pacientes se encuentran en consulta. Todo ocurre mientras el sistema de salud sigue cargando una de sus debilidades históricas.
“En Colombia, la rehabilitación sigue siendo uno de los eslabones más frágiles del sistema de salud, especialmente para las personas con discapacidad motora”, dice a EL COLOMBIANO Alejandro Hernández, médico internista, director de información médica del Hospital Alma Máter de Antioquia y profesor de la Universidad de Antioquia.
El docente no lo plantea como una carencia tecnológica, más bien es un problema de tiempo, acceso y continuidad: “El paciente entra, sale, vuelve a entrar. La información se fragmenta. El médico pasa más tiempo organizando datos que mirando a la persona”.
Según estimaciones del DANE y datos oficiales del Gobierno, entre 2,6 y 2,65 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad en Colombia, lo que representa entre el 5 % y el 7 % de la población. Dentro de ese universo, una proporción significativa corresponde a alteraciones físicas que comprometen la movilidad y requieren procesos largos de rehabilitación, seguimiento permanente y decisiones clínicas ajustadas a cada caso.