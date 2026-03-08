x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Autoridades instalaron Puesto de Mando Unificado Cibernético para vigilar y blindar las elecciones

Con un despliegue de 400 especialistas y el monitoreo de casi 5.000 sitios estratégicos, el Gobierno instaló un comando de élite digital con el fin de neutralizar cualquier ataque informático que amenace las elecciones.

  • Los ministerios de TIC y Defensa lanzaron el primer Puesto de Mando Unificado Cibernético, una infraestructura de análisis en tiempo real capaz de detectar vulnerabilidades. FOTO: Colprensa
    Los ministerios de TIC y Defensa lanzaron el primer Puesto de Mando Unificado Cibernético, una infraestructura de análisis en tiempo real capaz de detectar vulnerabilidades. FOTO: Colprensa
  • Los votantes participarán de las elecciones legislativas 2026 que estarán vigiladas por el PMU Cibernético. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    Los votantes participarán de las elecciones legislativas 2026 que estarán vigiladas por el PMU Cibernético. FOTO: Juan Antonio Sánchez
Colprensa
hace 2 horas
bookmark

De la mano de los ministros de las TIC, Carina Murcia, y del Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a los altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía, instalaron desde este sábado el primer Puesto de Mando Unificado (PMU) Cibernético para las elecciones del 8 de marzo.

Le puede interesar: Elecciones 2026: Cancillería modifica la dirección de 58 puestos de votación en 16 países

Según explicaron durante el lanzamiento, este puesto de Mando Unificado Cibernético para las Elecciones será una instancia de articulación interinstitucional que operará de manera permanente para proteger la infraestructura digital del proceso electoral.

“Buscamos proteger el ciberespacio, con 4.988 sitios monitoreados y 105 equipos técnicos desplegados a nivel nacional y territorial. En las últimas dos semanas, 29 entidades han sufrido incidentes cibernéticos, por lo que hacemos un llamado a las instituciones y a la ciudadanía a fortalecer la cultura de la ciberseguridad, especialmente en esta jornada electoral”, explicó la ministra TIC, Carina Murcia.

Los votantes participarán de las elecciones legislativas 2026 que estarán vigiladas por el PMU Cibernético. FOTO: Juan Antonio Sánchez
Los votantes participarán de las elecciones legislativas 2026 que estarán vigiladas por el PMU Cibernético. FOTO: Juan Antonio Sánchez

Resaltaron desde las carteras de tecnología y de defensa como un “hito” para Colombia en materia de seguridad digital, ya que amplía significativamente las capacidades de prevención y análisis frente a amenazas en el entorno digital.

"No solamente hemos dispuesto tecnología, sino también alrededor de 400 personas, entre ingenieros y especialistas desplegados a nivel estratégico, operacional y táctico, que están permanentemente monitoreando el ciberespacio para proteger la infraestructura cibernética. Esto nos permite cubrir todo el ciberespacio que va más allá de las fronteras, porque un ataque cibernético se puede desarrollar desde cualquier lugar del mundo", afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Este apoyo cibernético también tendrá un apoyo en el componente judicial, que de la mano de la Fiscalía también busca lograr condenas por delitos en el espacio de la ciberseguridad para blindar estas elecciones legislativas.

Tras la instalación, las autoridades realizaron un recorrido por el ColCERT y el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones para revisar la normalidad de los sitios web de las entidades del estado, identificar amenazas y analizar vulnerabilidades.

Durante la puesta en marcha de este espacio, el Ministerio TIC puso a disposición de todos los y las colombianas Detectic, una herramienta web gratuita diseñada para fortalecer la seguridad digital en el país.

A través del sitio https://detectic.colcert.gov.co/, cualquier ciudadano, empresa privada o entidad pública podrá cargar enlaces (URL) o archivos que resulten sospechosos para ser analizados de manera automática por la plataforma.

También le puede interesar: Video: Registraduría reporta destrucción de urnas y cubículos en Bolívar; ¿Qué paso?

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida