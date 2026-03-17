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Cancillería confirma eliminación de citas y validación del descuento del 10 % para pasaportes

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó las nuevas medidas para facilitar la expedición del documento. Conozca las condiciones para aplicar.

  • Con la eliminación de las citas previas se buscaría facilitar el trámite para expedir el pasaporte. Foto: Jaime Pérez Munévar.
    Con la eliminación de las citas previas se buscaría facilitar el trámite para expedir el pasaporte. Foto: Jaime Pérez Munévar.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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La expedición de los pasaportes ha presentado varios cambios respecto al requisito de las citas y en la solicitud de descuento; así lo ha informado la Cancillería a través de un comunicado.

Una de esas modificaciones informadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores es sobre el agendamiento previo, pues ahora los ciudadanos pueden dirigirse a los puntos de expedición del documento sin necesidad de haber solicitado una cita.

Lea también: Mariposas, cultura y tradición: El nuevo rostro del pasaporte de los colombianos

Además, la entidad recordó que el trámite del pasaporte es personal, por lo que no se necesitan ni tramitadores ni intermediarios. La novedad sobre la no necesidad de agendamiento aplica para las sedes de Bogotá ubicadas en la calle 12C No. 8–27 (centro) y la Avenida 19 No. 98–03 (norte) desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. En los diferentes departamentos, se sigue haciendo la diligencia conforme a las directrices de las autoridades locales.

Sin embargo, una medida que sí aplica a nivel nacional es el descuento del 10 %, el cual está ligado a las últimas elecciones en Colombia.

Los colombianos que participaron en los comicios legislativos del pasado 8 de marzo podrán presentar el certificado que entregaron los jurados en el puesto de votación.

Este último beneficio sobre el descuento está contemplado en la Ley 403 de 1997 y también aplica para la expedición de duplicados de la cédula y el trámite de la libreta militar.

Siga leyendo: Exclusivo | Petro mintió: los pasaportes nuevos no se imprimen en Colombia sino en Portugal

Respecto a la fabricación de pasaportes, a partir del 1 de abril comenzará la transición al modelo impuesto por el gobierno de Gustavo Petro que implicará que la personalización del documento se haga en Colombia a través de la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda en Portugal haga las libretas.

El cambio de modelo no afectará los pasaportes que aún estén vigentes, pues serán válidos hasta que se cumpla la respectiva fecha de vencimiento.

Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué sedes de Bogotá se puede sacar el pasaporte sin cita?
Aplica para la sede Centro (Calle 12C No. 8–27) y la sede Norte (Avenida 19 No. 98–03). En los demás departamentos de Colombia, el trámite sigue sujeto a las directrices de las gobernaciones locales.
¿El descuento del 10% aplica para pasaportes vencidos?
Sí, el descuento se aplica sobre el valor del trámite del nuevo documento (ordinario o ejecutivo) siempre y cuando se presente el certificado electoral de las elecciones del 8 de marzo de 2026.
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