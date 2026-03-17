Cancillería confirma eliminación de citas y validación del descuento del 10 % para pasaportes

La expedición de los pasaportes ha presentado varios cambios respecto al requisito de las citas y en la solicitud de descuento; así lo ha informado la Cancillería a través de un comunicado.

Una de esas modificaciones informadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores es sobre el agendamiento previo, pues ahora los ciudadanos pueden dirigirse a los puntos de expedición del documento sin necesidad de haber solicitado una cita.

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Además, la entidad recordó que el trámite del pasaporte es personal, por lo que no se necesitan ni tramitadores ni intermediarios. La novedad sobre la no necesidad de agendamiento aplica para las sedes de Bogotá ubicadas en la calle 12C No. 8–27 (centro) y la Avenida 19 No. 98–03 (norte) desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. En los diferentes departamentos, se sigue haciendo la diligencia conforme a las directrices de las autoridades locales.

Sin embargo, una medida que sí aplica a nivel nacional es el descuento del 10 %, el cual está ligado a las últimas elecciones en Colombia.

Los colombianos que participaron en los comicios legislativos del pasado 8 de marzo podrán presentar el certificado que entregaron los jurados en el puesto de votación.