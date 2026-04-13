“Fracasé en el intento”: Roy Barreras se sincera sobre las elecciones y dice que está “sin la maquinaria del Gobierno”

El candidato presidencial Roy Barreras perdió su optimismo: ya está diciendo que su intento por llegar a la Presidencia fracasó. En entrevista con Noticias RCN, el exsenador y exembajador en Reino Unido habló de eso y otros temas electorales, como la cuestión de apoyar o no a Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella. “Fracasé en el intento. Tengo la experiencia, soy de centro, sé gobernar, le doy garantías a todos. La gente no le apostó, no creyó en eso”, dijo Barreras. Luego, arremetió contra las maquinarias políticas: “Hoy estoy solo con mi verdad, sin la poderosa maquinaria del gobierno, sin las maquinarias políticas que no ponen presidente y las veo en desbandada, todas, para donde Paloma Valencia”. Lea también: ¿Capos de “paz total” influenciarán elecciones a favor del Pacto? Lo que hay detrás de lo dicho por Roy Barreras Barreras también mencionó la crisis en la que considera que se encuentra el centro político en el país: “Está claro que los campos magnéticos de la polarización desaparecieron el centro. Me angustia cualquiera que gane, porque el 8 de marzo quedaron clarísimos los destinos: hay dos tendencias, el petrismo y el uribismo, pareciera que estamos condenados a eso”.

¿Qué dijo Roy Barreras sobre apoyar a Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella?

A unos días de que hubiera rumores de que podía aterrizar donde Paloma Valencia, negados tanto por él como por la campaña de la senadora del Centro Democrático, insistió en que no votaría por ella.

“No hay ninguna posibilidad de que yo vaya a votar por la derecha. Me angustia cualquiera de los dos que gane, que sería una final muy apretada, porque va a ser un país ingobernable”, dijo el exsenador. Incluso aclaró que, para él, si Paloma Valencia o Iván Cepeda ganaran la presidencia, eso “va a generar una fractura nacional, porque no generan confianza”. A su vez, insistió en que le preocupan los escenarios que ve viables: “un país fracturado y dividido no resuelve los problemas. Así que hay que pensar cómo evitamos esa fractura porque serían cuatro años ingobernables”.

La novedad del Roy Barreras pesimista

El Barreras pesimista es toda una novedad, pues hasta hace solo unos meses aseguraba que iba a sacar millones de votos en la consulta de la izquierda, que se votó en las legislativas y que resultó ser un fracaso. Y aunque ya se sabía que el candidato del petrismo era Iván Cepeda, se esperaba que Barreras lograra más votos en dicha consulta por cuenta de que el catalán Xavier Vendrell, amigo de Gustavo Petro y su esposa Verónica Alcocer, estaba en su campaña. Para responder por qué sigue en la carrera a la Casa de Nariño si cree que no tiene oportunidad de ganar, dijo: “tengo la obligación de intentar evitar esos cuatro años de desgobierno porque yo lo sé hacer”.

¿Llamado a los indecisos o al voto en blanco?

A renglón seguido, habló de los indecisos y hasta del voto en blanco: “hasta el 21% de los colombianos está indeciso o va a cambiar de opinión, o va a tomar la decisión frente a la urna. Ese 21% es más de lo que tiene de la Espriella, es más de lo que tiene Paloma. ¿Qué tal una revolución del voto en blanco? ¿Qué tal que ese 21% votaran en blanco el 31 de mayo? Si el que pasara a segunda vuelta fuera el progresismo de Iván y el voto en blanco, por ejemplo, eso cambiaría el panorama, ya ha pasado”. Sin embargo, dijo que no estaba haciendo un llamado al voto en blanco, ya que tiene un impedimento legal para hacerlo por ser candidato. Y dijo que “la primera opción es que esos cinco millones de colombianos indecisos se activen y voten por un candidato de centro el 31 de mayo”. Y siguió con lo del voto en blanco: “si de aquí al 31 de mayo no somos capaces de convencerlos, existe la posibilidad de que voten en blanco. Hago una pregunta, imagínense que pasaría si a la segunda vuelta pasan el voto en blanco con cualquiera de los dos candidatos. Habría una discusión, una segunda vuelta entre el voto en blanco e Iván o Paloma. No sería mayoritario, pero sería una realidad política, quedaría por fuera el uribismo entre otras cosas.

Sería un campanazo que haría despertar al resto del país para darnos cuenta de que sí es posible evitar la polarización”. Además, Barreras reiteró que no apoyará a Valencia y “menos” a De la Espriella, y calificó a la fórmula de Valencia y Juan Daniel Oviedo como un “falso centro” por el que “no vota”. A pesar de que dijo que la candidata es “una mujer estudiosa y decente”, reiteró que “detrás está lo que representa, la ideología, Uribe es su papá, dice ella”. Vale recordar que Barreras apoyó al gobierno Uribe cuando era senador de la U, después fue defensor del gobierno Santos y ayudó a que Petro llegara al poder. Es decir, ha jugado en todos los bandos.

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