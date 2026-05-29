Tesa: María Camila Maturana rompió el récord nacional de los 100 metros que duró casi 21 años

Pasaron 20 años, 9 meses y 12 días para que el atletismo colombiano presenciara un nuevo hito en la velocidad pura. La encargada de sepultar el histórico registro de los 100 metros planos (11,18 segundos), que ostentaba la legendaria Felipa Palacios desde el 17 de agosto de 2005 en Armenia, fue la antioqueña María Camila Maturana.

Este viernes, en el Campeonato Iberoamericano en Lima, Perú, donde ganó presea de plata, la joven de 19 años detuvo el cronómetro en 11,17 segundos, consolidándose como la nueva reina de la velocidad en el país y derribando, de paso, la marca nacional sub-23, que tenía la paisa Evelyn Rivera desde el 10 de julio de 2016 en Medellín, cuando realizó 11,20 segundos.

Lea: ¿Quiénes son Déiner y María Camila, los “nuevos rayos” del atletismo colombiano?

Camila, que siguió su etapa formativa bajo la conducción del urabaense Jhonley Mosquera y después de iniciarla con su paisano Yeimer Mosquera, viene mostrando grandes progresos en su carrera deportiva. El año pasado fue campeona nacional sub en Bogotá (11,20), también, en esa misma ciudad pero en el Panamericano, reinó en las pruebas de 100 (11,39) y 200 metros (23,36).

Luego, en el Sudamericano Sub-20 en Lima, Camila triunfó en 100 metros (11,29), en 200 (23,39) y en el relevo 4x100 (45,79). Un año antes, en 2024, también en el Suramericano en Perú, había dado señales de su potencial al ser subcampeona en 100 metros (11,85).

Gracias a los resultados que la deportista obtuvo la pasada temporada, fue elegida la Deportista, en femenino, del año de la Liga de Atletismo de Antioquia.

“La felicidad es enorme porque se ha trabajado duro para conseguir estos buenos resultados. Esos reconocimientos motivan para buscar nuevas alegrías”, dijo en días recientes Camila, quien es ahora la atleta más veloz de Colombia.

En el certamen peruano, que sirve como antesala de lo que será el Panamericano en Medellín entre el 26 y 28 de junio, Colombia compite con 26 atletas (11 mujeres y 15 hombres).