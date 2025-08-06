x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Este fue el aspirante a la Presidencia que más gastó dinero en pauta digital el último mes

Según reveló un estudio de Guarumo y Ecoanalítica, en el mes de julio, un exministro del Gobierno Petro que aspira a llegar a la Casa de Nariño fue el que más dinero gastó en pauta digital en el último mes.

  • La firma aclara que ese estudio “no constituye una encuesta ni un sondeo de opinión pública”. Foto: Shuttertok y Registraduria
    La firma aclara que ese estudio “no constituye una encuesta ni un sondeo de opinión pública”. Foto: Shuttertok y Registraduria
  • Foto: Estudio Guarumo y Ecoanalítica
    Foto: Estudio Guarumo y Ecoanalítica
El Colombiano
El Colombiano
06 de agosto de 2025
bookmark

Aunque no ha empezado formalmente la campaña presidencia, ya hay varios precandidatos presidenciales recogiendo firmas para poder presentarse a las elecciones y otros están de gira por el país y haciendo reuniones. En los tiempos actuales, sin embargo, otro escenario de disputa es el mundo digital, es decir, las redes sociales.

Por eso, varios precandidatos invierten dinero en redes sociales en campañas digitales para promover y promocionar sus contenidos de redes, lo que trae seguidores y puede mejorar sus cifras de reconocimiento entre potenciales electores que usan esas redes sociales.

Este miércoles se conoció un estudio de Guarumo y Ecoanalítica que mide varios indicadores como top de seguidores de Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube y X; top de reacciones e interacciones en redes y los que más pautan en redes en el último mes, es decir julio 2025.

Top de los precandidatos presidenciales que más pautan en redes sociales

Según la encuesta, en Facebook e Instagram, los tres precandidatos presidenciales que más han pautado en redes sociales son: el exministro de las TICs, Mauricio Lizcano con $24.412.190 millones de pesos; le sigue el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas con $16.464.783 y en tercer lugar, casi el mismo valor, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras con $10.975.277 y el excontralor Felipe Córdoba con $10.543.396.

Foto: Estudio Guarumo y Ecoanalítica
Foto: Estudio Guarumo y Ecoanalítica

En el raking siguen el senador Miguel Uribe Turbay, el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, el exconcejal Juan Daniel Oviedo y el exministro del Interior Daniel Trespalacios.

La firma aclara que ese estudio “no constituye una encuesta ni un sondeo de opinión pública, conforme a lo establecido en la legislación vigente sobre la publicación y difusión de estudios de opinión. Este informe no mide intención de voto, popularidad o ni aprobación ciudadana. Su único propósito es presentar un análisis cuantitativo de la presencia digital y el desempeño en plataformas digitales”.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida