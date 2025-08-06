Este fue el aspirante a la Presidencia que más gastó dinero en pauta digital el último mes

Aunque no ha empezado formalmente la campaña presidencia, ya hay varios precandidatos presidenciales recogiendo firmas para poder presentarse a las elecciones y otros están de gira por el país y haciendo reuniones. En los tiempos actuales, sin embargo, otro escenario de disputa es el mundo digital, es decir, las redes sociales.
Por eso, varios precandidatos invierten dinero en redes sociales en campañas digitales para promover y promocionar sus contenidos de redes, lo que trae seguidores y puede mejorar sus cifras de reconocimiento entre potenciales electores que usan esas redes sociales.