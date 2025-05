Capturaron al hombre que agredió con insultos racistas a un agente de tránsito en Cali

Este hombre quedó grabado en video mientras perseguía al funcionario con el fin de agredirlo verbalmente e intimidarlo. “Sos un negro basura”, “si fueras inteligente, no serías guarda”, “te maneja un blanco, hp” , fueron algunas de las frases lanzadas por el ciudadano hacia el agente.

Ese suceso que se hizo viral a través de las redes sociales fue condenado por las autoridades caleñas. “En Cali, quien hace cumplir la norma cuenta con el respaldo institucional. No hay orden sin autoridad y no hay autoridad si no se respeta. Y en nuestra ciudad la autoridad se respeta”, afirmó en su momento el secretario de Movilidad.