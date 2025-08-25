Atlético Nacional Femenino recibe el primer patrocinio de una startup colombiana

Atlético Nacional Femenino, protagonista de la Liga BetPlay 2025, suma un nuevo hito: Snaau se vincula al equipo como la primera startup tecnológica colombiana en convertirse en patrocinador oficial del club. Este acuerdo marca un precedente para que más compañías emergentes y privadas se sumen al crecimiento del fútbol femenino en el país.

El buen momento deportivo del equipo acompaña esta alianza estratégica. Con tres victorias consecutivas, siete goles a favor y apenas uno en contra, Atlético Nacional Femenino se consolida como firme candidato al título de la Liga BetPlay.

El patrocinio no solo representa un apoyo económico: los recursos se destinarán a equipamiento, viajes, entrenamientos y tecnología, al tiempo que impulsarán programas de bienestar, educación y desarrollo personal para las jugadoras.

“Elegimos a Atlético Nacional femenino porque representa lo que somos: disciplina, constancia y, sobre todo, un compromiso real con la equidad. Para nosotros era fundamental aliarnos con un equipo que refleje nuestros valores y que demuestre que el fútbol femenino es una vía poderosa para inspirar y transformar la sociedad”, afirmó Jhoan Cortés, CEO y cofundador de Snaau.

El logo de la compañía estará ubicado en la manga derecha de la camiseta oficial del equipo, un espacio de alta visibilidad que acompañará a las jugadoras durante toda la temporada.