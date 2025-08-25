Todo listo para el Festival Cordillera, así será la programación de los artistas

En pocas semanas se vivirá la tercera edición del Festival Cordillera, cuando los distintos sonidos Iberoamericanos se tomen el Parque Simón Bolívar de Bogotá durante dos días con cinco escenarios, y ya los organizadores dieron a conocer los horarios de presentación de todos sus artistas. Le puede interesar: Música y espiritualidad: así será el festival Soulstice en el Parque Tayrona En poco tiempo, el Festival Cordillera se ha consolidado como uno de los más importantes eventos masivos que se realizan en Bogotá durante el segundo semestre del año, con una nómina de lujo de artistas nacionales y de distintas partes de América Latina. Este año el festival se realizará el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, arrancando la extensa programación a las 2:30 de la tarde del sábado en dos de sus escenarios, con el músico colombiano Lucio Feuillet en el Escenario Cordillera y la rapera La Fármakos en el Escenario Cocuy. A las 3:45 p.m. dos nuevos escenarios entrarán en funcionamiento, con Aconcagua donde se presentará el proyecto Velandia y la Tigra, mientras que en Cotopaxi estará presente la banda de rock antioqueña Parlantes.

La fuerza gitana francesa estará a las cuatro de la tarde en el Escenario Cordillera con la presencia de Gipsy Kings por André Reyes, mientras que a esa misma hora el rap nacional continuará en el Escenario Cocuy con El Kalvo. A las 4:30 p.m. en el Escenario Coke Studio se presentará el Show Delirio que llegará desde Cali con todo el sabor y el poder de la salsa. Durante los dos días del festival presentarán tres funciones diarias. La cantautora mexicana Silvana Estrada estará a las cuatro de la tarde en el Escenario Aconcagua, mientras que a esa misma hora en Cotopaxi estará La Beriso, la agrupación argentina con más de 25 años de trayectoria musical. Uno de los artistas más esperados de esta edición del Festival Cordillera, Miguel Bosé, estará en el Escenario Cordillera desde las seis de la tarde. Quince minutos más tarde, en el Escenario Cocuy, arrancará la presentación de Daniel me estás matando, banda mexicana con más de siete años de trayectoria. A las 7:15 p.m. en el Escenario Aconcagua estará la fuerza del reggae británico de UB40 y en el Escenario Cotopaxi estará el productor y rapero Crudo Means Raw. A la misma hora el cantautor panameño Rubén Blades con la orquesta de Roberto Delgado estará el Escenario Cordillera, mientras que 15 minutos más tarde, a las 7:30 p.m. en el Escenario Cocuy estará la banda mexicana de Dromedarios Mágicos. A las 9:30 p.m. en Aconcagua se presentará la banda cubana Orishas, mientras que en Cotopaxi estará la agrupación argentina Catupecu Machu. Ya para el cierre de esa primera jornada, Carlos Vives iniciará su presentación en el Escenario Cordillera, y a esa misma hora, en el Escenario Cocuy, la banda argentina de Peces Raros. A media noche, y de manera consecutiva, se presentarán tres shows para distintos gustos, con Paulo Londra en Aconcagua, La Mosca en Cotopaxi y la salsa brava capitalina de La 33 en Coke Studio.

Segunda Jornada