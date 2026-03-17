Indignante: Capturados por microtráfico en Bogotá se burlan ante cámaras en rueda de prensa

Entre los capturados estarían alias ‘El Viejo’ y alias ‘Anuel’, señalados como piezas clave dentro de la organización. Además, se estableció que algunos integrantes ya contaban con antecedentes judiciales por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y que, presuntamente, utilizaban a menores de edad como parte de su estrategia para pasar desapercibidos. Tras las capturas, un juez ordenó medida de aseguramiento, ocho de los implicados fueron enviados a un centro carcelario, mientras que otros recibieron detención domiciliaria. Sin embargo, el caso reabrió una preocupación recurrente entre las autoridades, la posibilidad de que algunos procesados recuperen la libertad en el corto plazo.

Capturados por microtráfico en Bogotá se burlan ante cámaras en rueda de prensa. Foto: Policía Nacional