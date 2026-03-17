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Indignante: Capturados por microtráfico en Bogotá se burlan ante cámaras en rueda de prensa

Tras la captura de 13 presuntos integrantes de la banda Los Cats, varios de los detenidos hicieron gestos de burla ante las cámaras durante el reporte oficial del operativo, en el que estaba presente el alcalde de Bogotá.

  • Indignante: Capturados por microtráfico en Bogotá se burlan ante cámaras en rueda de prensa
  • Indignante: Capturados por microtráfico en Bogotá se burlan ante cámaras en rueda de prensa
  • Capturados por microtráfico en Bogotá se burlan ante cámaras en rueda de prensa. Foto: Policía Nacional
    Capturados por microtráfico en Bogotá se burlan ante cámaras en rueda de prensa. Foto: Policía Nacional
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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Una rueda de prensa que buscaba evidenciar resultados contra el microtráfico en Bogotá terminó opacada por una escena que generó rechazo. Durante el reporte oficial de la Policía Metropolitana, encabezado por el alcalde Carlos Fernando Galán, varios de los capturados hicieron gestos de burla frente a las cámaras mientras las autoridades exponían el alcance del operativo.

El episodio ocurrió durante la presentación oficial de 13 personas señaladas de integrar la banda conocida como Los Cats, dedicada, según las autoridades, a la venta de estupefacientes en el centro de la capital, especialmente en la localidad de Santa Fe. En medio del traslado y la organización del evento, algunos de los detenidos, esposados y custodiados por la Policía Metropolitana de Bogotá, realizaron señas obscenas y muecas frente a los medios de comunicación.

Las imágenes, reveladas por Caracol Noticias, muestran el momento en que varios de los capturados hacen gestos de burla frente a las cámaras. Una de las escenas deja ver a una mujer que, mientras era conducida por uniformados, levanta sus manos y hace gestos groseros hacia las cámaras. Detrás, otros capturados replican la actitud, posan, hacen señales con los dedos e incluso levantan la mano en forma de “V”, como si se tratara de una escena ajena a la gravedad del momento.

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Estas expresiones se repitieron durante varios minutos, incluso mientras se ultimaban detalles para la intervención del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien encabezaba la rueda de prensa junto a la Policía.

Indignante: Capturados por microtráfico en Bogotá se burlan ante cámaras en rueda de prensa

Detrás de la escena hay una investigación de largo aliento. Según información oficial, las capturas fueron el resultado de cerca de 13 meses de seguimiento, que incluyeron cámaras ocultas y la infiltración de un agente encubierto. Las autoridades lograron documentar cómo, presuntamente, la organización utilizaba espacios del centro de la ciudad, como el parque Santander, para ocultar droga en sillas, árboles e incluso prendas de vestir. De acuerdo con el reporte, los señalados se hacían pasar como vendedores informales para distribuir marihuana y clorhidrato de cocaína.

“Sus rentas criminales llegaban a ascender a los 80 millones de pesos mensuales, producto de la venta de marihuana y clorhidrato de cocaína, haciéndose pasar como vendedores ambulantes en este concurrido sector del centro de la ciudad”, indicaron las autoridades.

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Entre los capturados estarían alias ‘El Viejo’ y alias ‘Anuel’, señalados como piezas clave dentro de la organización.

Además, se estableció que algunos integrantes ya contaban con antecedentes judiciales por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y que, presuntamente, utilizaban a menores de edad como parte de su estrategia para pasar desapercibidos.

Tras las capturas, un juez ordenó medida de aseguramiento, ocho de los implicados fueron enviados a un centro carcelario, mientras que otros recibieron detención domiciliaria. Sin embargo, el caso reabrió una preocupación recurrente entre las autoridades, la posibilidad de que algunos procesados recuperen la libertad en el corto plazo.

Capturados por microtráfico en Bogotá se burlan ante cámaras en rueda de prensa. Foto: Policía Nacional
Capturados por microtráfico en Bogotá se burlan ante cámaras en rueda de prensa. Foto: Policía Nacional

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En medio de ese contexto, el alcalde Carlos Fernando Galán aprovechó el espacio para plantear la necesidad de ajustar tanto herramientas tecnológicas como normas legales para enfrentar el delito con mayor eficacia. “¿Cómo garantizamos que la policía cuando tiene una reacción a un hecho delincuencial tenga herramientas como, por ejemplo, acceder a las imágenes de cámaras del entorno de manera inmediata para poder actuar en el proceso y desplegar un plan candado que le permita capturar a los delincuentes?”, expresó el mandatario.

Galán también insistió en la necesidad de actualizar el marco legal frente a los avances tecnológicos: “Cómo adecuamos la normatividad colombiana en la persecución de delincuentes a lo que es la realidad de la tecnología”.

El alcalde aseguró que ya ha iniciado conversaciones con distintas instituciones para abordar este problema de manera integral. “He hablado también con la fiscal general, he hablado con la Corte Suprema. Tendré más diálogos porque creo que esto es un proceso que tenemos que abordar entre todos”, afirmó, al tiempo que subrayó que “es una preocupación que no se limita a Bogotá”.

Mientras avanzan las investigaciones contra los presuntos integrantes de Los Cats, las imágenes continúan circulando y mantienen el foco sobre los desafíos que enfrentan las autoridades para garantizar que este tipo de estructuras respondan ante la justicia.

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