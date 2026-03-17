Indignante: Capturados por microtráfico en Bogotá se burlan ante cámaras en rueda de prensa

Una rueda de prensa que buscaba evidenciar resultados contra el microtráfico en Bogotá terminó opacada por una escena que generó rechazo. Durante el reporte oficial de la Policía Metropolitana, encabezado por el alcalde Carlos Fernando Galán, varios de los capturados hicieron gestos de burla frente a las cámaras mientras las autoridades exponían el alcance del operativo.
El episodio ocurrió durante la presentación oficial de 13 personas señaladas de integrar la banda conocida como Los Cats, dedicada, según las autoridades, a la venta de estupefacientes en el centro de la capital, especialmente en la localidad de Santa Fe. En medio del traslado y la organización del evento, algunos de los detenidos, esposados y custodiados por la Policía Metropolitana de Bogotá, realizaron señas obscenas y muecas frente a los medios de comunicación.
Las imágenes, reveladas por Caracol Noticias, muestran el momento en que varios de los capturados hacen gestos de burla frente a las cámaras. Una de las escenas deja ver a una mujer que, mientras era conducida por uniformados, levanta sus manos y hace gestos groseros hacia las cámaras. Detrás, otros capturados replican la actitud, posan, hacen señales con los dedos e incluso levantan la mano en forma de “V”, como si se tratara de una escena ajena a la gravedad del momento.
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Estas expresiones se repitieron durante varios minutos, incluso mientras se ultimaban detalles para la intervención del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien encabezaba la rueda de prensa junto a la Policía.