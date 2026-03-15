Exclusivo | Chats delatan a policías que hacían vueltas de hasta $80 millones al Clan del Golfo

“Amigo, una pregunta. ¿Será que tu familiar nos puede ayudar a meter un teléfono para ver cómo damos con un man que necesitamos, que nos ha querido conspirar por ahí en el Valle?”. La petición le llegó al policía por medio de un mensaje encriptado por la aplicación Sky ECC, famosa por ser supuestamente imposible de rastrear, y ponía sobre la mesa una propuesta indecente: interceptar una línea de celular de la esposa de un narcotraficante, para localizarlo y, en palabras del solicitante, “ponerle un tatequieto al personaje”. Quien pedía el favor era, según la investigación de la Fiscalía, Jhon Henry González Herrera (“Medio Labio”), señalado de ser uno de los presuntos narcos y lavadores de dinero más poderosos al servicio del Clan del Golfo. El policía no dudó en obedecerle. No solo estaba movido por los sobornos que recibía, sino por una extraña fidelidad, al punto de que siempre se refería a ese mafioso como “señor” o “amigo”. El uniformado, adscrito a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía, usó su cargo e influencias para que la Sala de Interceptaciones le pusiera la lupa a ese celular; es decir, para que el aparato investigativo del Estado actuara al servicio de la mafia. Un mes después, el corrupto se reportó ante “el señor”, compartiéndole varios diagramas de flujo de llamadas entre distintos teléfonos, lo que en el argot investigativo se conoce como “análisis link”, el cual expone la frecuencia con la cual se comunican los usuarios de esas líneas y su posible localización, con base en las antenas de telecomunicaciones más próximas. “Esta información la analizó una persona experta en ubicación de objetivos. Estas son las celdas donde pega constantemente el número y con los que más interacciona (sic). La información arrojó 2.000 llamadas, 980 entrantes y 1.020 salientes. Esta persona cada fin de semana se va para Cerritos (Valle), tengo el número de la portería donde creemos que llega”, le explicó el policía, satisfecho de su labor. Luego aportó un segundo diagrama, en el que anotó: “Este es el último flujo de llamadas con el que más se comunica. Esta es la ubicación aproximada de la antena principal, carrera 98 con calle 16... Eso es en Cali!!! (sic)”. ¿Qué habrá hecho el Clan del Golfo con esa información? Es algo que la justicia todavía no ha esclarecido. Esta conversación clandestina hace parte de una serie de chats desencriptados que la Fiscalía expuso en la audiencia de control de garantías de “Medio Labio”, la cual culminó el pasado 6 de marzo con una medida de aseguramiento carcelaria en su contra. EL COLOMBIANO tuvo acceso a esa parte del expediente, de más de 200 folios, en el que se reúnen conversaciones del imputado con socios y agentes corruptos por medio de Sky ECC, las cuales fueron obtenidas por Interpol en 2021 y transferidas a las autoridades colombianas para su respectiva investigación. Las evidencias dejaron expuestas las conexiones del cartel narcotraficante con diferentes funcionarios en la Policía, la Fiscalía, el Inpec y la Fuerza Pública venezolana, entre otras entidades.

La red ilegal filtró la tarjeta decadactilar de la Registraduría de un coronel que investigaba al Clan. Foto: Cortesía.

Bloqueando expedientes

En la mensajería documentada quedaron plasmadas las gestiones de “Medio Labio” para bloquear una investigación por lavado de activos en contra de él y de su esposa, para lo cual contó con la asesoría de un policía de la Dijín, quien a su vez reclutaba a otros colegas para poder cumplir los mandatos del “amigo”. “Dígale a ese mayor amigo al que le escribió ahí que le meta la ficha a ver si logramos tomar control de esa investigación”, le pidió González. En este caso en particular, el procesado trató por diferentes medios de afectar a los funcionarios que lo investigaban, incluyendo al coronel que lideraba el equipo judicial, a quien buscaron sobornar. “Te voy a pasar la plena identidad del coro (coronel) para que la tengas, pero me gustaría acompañarte a la reunión, entonces no lo citemos muy pronto para tocarle ese tema. Porque la idea es tratar de ubicarle la casa, por si la reacción no es positiva cuando lo frentiemos”, redactó el mafioso, acompañando el mensaje de una tarjeta decadactilar del oficial, con foto y huellas, que solo se puede obtener de la Registraduría por solicitud de una autoridad judicial. Al suboficial a cargo de las pesquisas también lo tenían en la mira, trataron de comprarlo, de mover los hilos para trasladarlo a otra región e incluso lo amenazaron. “Le pido que me ayude a ver cómo le llegamos al jefe de él y lo sacamos de esa investigación, que lo manden para el Cauca, un sector donde no se vaya a encontrar con nada de lo de uno”, indicó el mafioso en un mensaje. En otro se compartió incluso la foto del suboficial en cuestión, con frases como “ese man vive en Villavicencio y tiene novia allá, toca hacerle un abordaje, por las buenas o por las malas, cada quien elige la vida que quiere vivir”.

Los “amigos” del Clan

“Medio Labio” se jactaba de su red de contactos, como cuando aseveró que “yo tengo un amigo que es mayor del Gaula y es muy allegado al general Murillo (director de la Dijín en ese entonces)”. En otro aparte, mientras organizaba una fiesta con sus compinches, escribió: “Manito, invite a Miguel, el amigo de la Fiscalía”. Y mientras discutía la apertura de una ruta de narcotráfico que partía de Puerto Carreño, Vichada, mencionó con nombre propio a un alto oficial venezolano. “Raúl, hágame un favor. Háblele al Peludo, dígale que el general Rodrigo Guerrero Contreras, quien es tercero al mando en Venezuela después de Diosdado Cabello, quiere trabajar con nosotros y nos está ofreciendo unas coberturas en agua muy buenas”.

En este chat se compartió la foto de un policía que estaba investigando al Clan del Golfo, a quien amenazaron. Fotos: Cortesía.

En ese año, 2020, el general Guerrero ejercía el cargo de Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Uno de los diálogos más inquietantes describió los servicios que ofrecía un grupo de funcionarios del “aeropuerto de Medellín”, presumiblemente el José María Córdova de Rionegro, por los viajes al exterior. “Yo había cuadrado isque (sic) pa entrar vip, yo tengo manejo ahí en el de Mede (...). El amigo fue por mi pasaporte donde la tripulación para que no me fueran a hacer alguna anotación negativa, menos mal había cuadrado sino me jalan. En 10 palitos (millones) había cuadrado eso”, narró el narco. Y en otro chat detalló que “el mío te puede sacar sin registro si quieres. Le dan manejo al listado del avión para que no te relacionen como pasajero. Claro que para ese sistema si cobran 25 millones”. En las conversaciones salió a la luz “una persona importante del Inpec”, que les ayudaría con “traslados y manejos internos en cárceles”, con el que tantearon la posibilidad de sacar a un preso de la celda para matarlo. “Me acordé del man que sapeó a Platino. Y el traslado que hablamos en diciembre de lo del Zarco. Yo le dije a la persona (del Inpec), para sacarlo lejos y darle de baja”, contó uno de los interlocutores. Otro de los amigos del cartel era “un fiscal delegado ante el tribunal. Ha sido jefe de todos esos fiscales, porque esos que ahora son fiscales fueron sus asistentes, por eso hay confianza”.

Compraventa de información

La compra y venta de información clasificada en la Policía es uno de los asuntos más escabrosos del expediente. En uno de los eventos, un agente le escribió a “Medio Labio”: “Señor, me llegó un dato. Que están buscando a un señor que se llama Sebastián Henao (sic), es familiar de don Mario. Le van a sacar orden de captura y tiene un proceso de extinción de dominio. Son de la Dijín y quieren cuadrar”. Se refería a una operación en curso contra Sebastián Mosquera Herrera, primo de Daniel Rendón Herrera (“don Mario”), el cofundador del Clan del Golfo; ambos son familiares de “Medio Labio”. Según el agente, los policías de la Dijín a cargo del caso pedían plata para frenar la orden de arresto. En otro incidente documentado en los chats, el Clan del Golfo estaba detrás de una lista de narcos invisibles que la Fiscalía estaba elaborando con base en los testimonios de exmiembros del cartel que estaban cooperando con la justicia; la organización quería saber a cuántos de sus socios habían incluido ahí, para empezar a bloquear las pesquisas. Dicha lista estaba en un despacho de la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado, en Medellín, y la red pretendía infiltrar a un agente corrupto de nombre clave “Lorena”, para que se la robara. — “Lore es un sargento de la Dijín, amigo mío de toda la vida, él tiene mucho manejo. A él le mandé la razón que necesitaba esa lista (...). Están pidiendo 100 (millones)”, dijo el policía asesor. — “Amigo, dígale que me deje esa lista en 60 palos, para que se la muestre a usted y la deje fotografiar (...). Si quiera unos 80. Vale la pena tener esa lista, en caso Dios no lo quiera salga alguien ahí, se pueda manejar la situación para desviar la investigación”, acotó González. Fuentes judiciales le contaron a este diario que esa lista todavía existe, protegida con recelo, pues reseña a mafiosos de alto perfil que posan como reputados empresarios. Tres de ellos ya fueron detenidos y pedidos en extradición por EE.UU.: Juan Valencia Zuluaga (“Falcon”), John Zapata Garzón (“Messi”) y Jorge Fuentes Gulfo (“Cholo Banano”). Otro artículo por el que la mafia conspiró con sus corruptos fue una memoria USB que le incautaron en 2019 a Carlos Mario Úsuga David (“Cuarentano”), el hermano de Dairo Úsuga (“Otoniel”), máximo líder del Clan, la cual contenía datos vitales del cartel. “¿Ud con su compañero no puede tener acceso a esa famosa USB que le cogieron, donde Cuarentano daba el reporte al jefe, de una liquidación de Holanda?”. De esa memoria electrónica salió información clave que sirvió para imputarle a “Otoniel” cargos por concierto para delinquir, terrorismo, homicidio y desplazamiento forzado.

Mensaje del policía a “Medio Labio”, que muestra el análisis link del celular de la esposa del narco que buscaban. Foto: Cortesía.

¿En qué van las pesquisas?