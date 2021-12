Desarticulan banda que movía droga del Cauca al centro del país

¿Qué deben garantizar las campañas para evitar la filtración de dineros ilícitos en estas plataformas?

“Los controles financieros de la campaña presidencial están obligados a garantizar que las personas que hacen los aportes sean reales, no ficticias, que no tengan ninguna restricción o situación particular en cuanto a la procedencia del dinero y antecedentes del aportante”.

¿Cuántas personas pueden aportar a través de este mecanismo de recolección para la financiación privada?

“Ese es un proceso que no tiene ninguna restricción en cantidad de personas. Lo que sí es importante dejar claro es que la financiación privada es totalmente legal, pero es limitada por ejemplo al 10 % del monto total del tope de gastos de una campaña, según lo establece el Consejo Nacional Electoral (CNE)”.